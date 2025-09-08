Sở Y tế TP HCM vào cuộc vụ hành hung ở phòng khám nha

Sáng 8-9, liên quan đến vụ việc người mặc áo blouse tấn công, đập phá tài sản của khách hàng xảy ra tại một phòng khám nha khoa ở phường Hạnh Thông, TP HCM, Sở Y tế TP HCM cho hay đã nắm được vụ việc và đang chờ báo cáo để xử lý.

Khách bị người phụ nữ mặc áo blouse kéo ngã từ trên ghế sofa xuống sàn nhà. Ảnh cắt từ clip

Cùng thời điểm, Công an phường Hạnh Thông đã mời những người liên quan đến làm việc để phục vụ quá trình xác minh, xử lý.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh một người mặc áo blouse tấn công, đập điện thoại... của một người phụ nữ là khách đến làm răng. Người phụ nữ xuất hiện trong clip là chị T.T. (33 tuổi).

Một số người vào can ngăn cũng bị người phụ nữ mặc áo blouse phản ứng

Sự việc lùm xùm từ năm 2021, khi chị T. đến Phòng khám nha khoa T.C. (đường Trần Thị Nghỉ, phường Hạnh Thông, TP HCM) để niềng răng. Sau đó, chị T. phát hiện bị tiêu xương răng nên liên hệ đến phòng khám để khám lại.

Đến ngày 3-9-2025, chị quay lại phòng khám này thì xảy ra mâu thuẫn với người mặc áo blouse (được biết là chủ phòng khám). Khi chị T. đang ngồi trước ghế sofa, người phụ nữ mặc áo blouse bất ngờ từ bên trong cầm theo cây gậy lao ra và kè vào cổ chị T..

Sau đó, người phụ nữ kéo chị T. nằm xuống sàn nhà, đập điện thoại, kính mắt và đuổi chị ra khỏi nhà. Một số người thấy vậy đến can ngăn nhưng tiếp tục bị người mặc áo blouse quát mắng và ném vật dụng vào người.

Được biết, vụ việc khiến chị T. bị đa chấn thương phần mềm hiện đang được điều trị tại một bệnh viện ở TP HCM.