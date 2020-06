Bàng hoàng phát hiện mắc bệnh nguy hiểm chỉ từ dấu hiệu rối loạn khứu giác

Thứ Năm, ngày 04/06/2020 01:00 AM (GMT+7)

Nghĩ bị rối loạn khứu giác vì bệnh viêm xoang mà chủ quan không đi khám, khi tình trạng nặng hơn kèm theo nhức đầu, thị lực kém… bệnh nhân vào viện kiểm tra bàng hoàng biết mình mắc bệnh nguy hiểm.

PGS, TS BS Kiều Đình Hùng - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh cột sống (Bệnh viện Đại học Y HN) mới đây đã phẫu thuật cho một trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt, bệnh nhân bị u màng não vùng rãnh khứu khoảng 5cm. Trước đó bệnh nhân N.T.T.N bị rối loạn khứu giác, lúc ngửi được lúc không. Sau khi chụp cắt lớp nghi viêm xoang, tuy nhiên sau khi chụp lên không thấy bị viêm nhưng thấy u màng não khứu giác (vùng dây thần kinh I) đó là lý do gây nên hiện tượng khó ngửi của bệnh nhân.

Bà Nguyễn Thị Loan (Hà Nội) thời gian gần đây cũng gặp phải tình trạng rối loạn khứu giác. Mắc bệnh viêm xoang cả năm nay, bà nghĩ do ảnh hưởng của bệnh nên mới có tình trạng như vậy nên chỉ mua thuốc để điều trị viêm xoang. Tình trạng này ngày càng nặng nề hơn, kèm theo tình trạng nhức đầu, mắt kém… bà mới vào viện kiểm tra. Sau khi thăm khám, làm các chụp chiếu, nghe bác sĩ kết luận có một khối u màng não vùng rãnh khứu mà bà hốt hoảng lo sợ. May mắn là bà đã được điều trị kịp thời nên không gây biến chứng.

Ảnh minh họa

Theo PGS.TS Hoàng Công Đắc - nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện E, u màng não thường xảy ra nhiều nhất ở những phụ nữ lớn tuổi. Nam giới cũng có thể mắc và ở bất cứ lứa tuổi nào. U màng não là thương tổn tân sinh xuất phát từ màng nhện, chiếm một tỷ lệ đáng kể từ 15-23% các u trong sọ. U màng não rãnh khứu (UMNVRK) chiếm từ 5-10% trong u màng não.

Bệnh có thể gây ra các triệu chứng rất nguy hiểm trên lâm sàng như: đau đầu 36%, liệt 22%, thay đổi trạng thái tâm thần tùy thuộc vào vị trí của khối u. Nếu khối u ở trên lều có thể gây ra co giật, liệt nửa người, mất chức năng khứu giác, giảm và mất thị lực, chèn ép các dây thần kinh sọ não, co giật động kinh...

Các chuyên gia cho rằng, u màng não vùng rãnh khứu đa số là u lành tính phát triển chậm và âm thầm qua nhiều năm mà không gây ra bất kì triệu chứng gì nên mọi người thường chủ quan. Khi có biểu hiện triệu chứng đa phần kích thích khối u khác lớn.

Hơn nữa, triệu chứng khởi phát sớm của bệnh lại dễ chẩn đoán nhầm với bệnh xoang và mắt khi người bệnh có biểu hiện nhức đầu, giảm thị lực, mất khứu giác. Vì vậy trong những trường hợp này, CT Scanner và MRI rất cần thiết…

Để điều trị u màng não nói chung và u màng não rãnh khứu cần phẫu thuật cắt bỏ khối u, trường hợp u ác tính có thể sẽ xạ trị. Trong một số trường hợp, khối u màng não nằm sâu, khó loại bỏ hoàn toàn bằng phẫu thuật thông thường sẽ áp dụng phương pháp phẫu thuật bằng dao gamma. Thuốc chống động kinh có thể được chỉ định trước và sau phẫu thuật nhằm ngăn các cơn động kinh.

Do tính chất nguy hiểm của bệnh, việc chẩn đoán sớm khi khối u còn nhỏ rất quan trọng. PGS, TS BS Kiều Đình Hùng khuyến cáo, mọi người cần cẩn thận với tình trạng rối loạn khứu giác. Nếu có hiện tượng cần sớm đến thăm khám bởi bác sĩ để kịp thời phát hiện và điều trị hiệu quả, tránh những biến chứng do khối u phát triển to lên.

