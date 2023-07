Ăn trước hay sau khi uống rượu sẽ tốt hơn?

Uống rượu khi bụng đói sẽ như thế nào?​

Theo The Times of India, dạ dày hấp thụ rượu nhưng với tốc độ chậm hơn so với ruột non. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta chưa ăn gì, rượu sẽ nhanh chóng đi qua dạ dày và đến ruột non, nơi có diện tích bề mặt lớn hơn, cho phép rượu hấp thụ vào máu nhanh hơn.

Uống rượu khi bụng đói khiến bạn nhanh bị say hơn. Ảnh: Freepik

Khi rượu đi vào máu, nó sẽ đi đến tim và não, nơi nó phát huy tác dụng gây say. Nếu bạn uống khi bụng đói, rượu sẽ bỏ qua thời gian xử lý lâu dài của dạ dày và đến trực tiếp ruột non. Điều này có nghĩa là rượu được hấp thụ nhanh chóng, khiến chúng ta say nhanh hơn.

Lợi ích của việc ăn trước khi uống rượu

Có rất nhiều lợi ích của việc ăn thức ăn trước khi uống rượu. Đầu tiên, hàm lượng nước trong thức ăn có trong dạ dày của bạn sẽ làm loãng rượu.

Thứ hai, hàm lượng protein, chất béo và chất xơ trong thực phẩm đã có trong dạ dày sẽ làm chậm quá trình hấp thụ rượu.

Cuối cùng, thực phẩm lành mạnh sẽ cung cấp cho cơ thể bạn vitamin và khoáng chất mà rượu làm cạn kiệt.

Kết hợp ăn và uống cùng lúc sẽ như thế nào?

Nếu bạn muốn ăn trong khi uống rượu, hãy tránh ăn vặt mặn. Những thứ này có thể khiến bạn khát nước, vì vậy bạn sẽ có nhiều khả năng uống nhiều hơn.

Uống nước trước và giữa các thức uống có cồn cũng rất quan trọng để tránh mất nước.

Thức ăn tốt nhất để ăn trước khi uống rượu

Các loại thực phẩm tốt nhất để ăn trước khi uống bao gồm trái cây và rau quả có hàm lượng nước cao.

Bạn có thể ăn dưa chuột, cà chua, ớt chuông và củ cải. Hãy ăn những loại rau này cùng với các món khai vị để lót dạ trước khi uống. Nếu bạn muốn ăn trái cây, hãy chọn một hoặc hai quả chuối. Nó rất giàu chất xơ, hàm lượng nước cao cũng như giàu chất dinh dưỡng.

Nên ăn bao lâu trước khi uống rượu?​

Điều quan trọng là phải ăn một chút trước khi uống lần đầu tiên. Nếu bạn kết hợp ăn và uống cùng lúc, rượu sẽ ngay lập tức được hấp thụ vào dạ dày.

Để thực phẩm làm chậm tốc độ hấp thụ của rượu, hãy ăn ít nhất 15 phút trước khi uống ngụm đầu tiên.

Có lợi gì khi ăn sau khi uống rượu?​

Nhiều người tin rằng uống nước hoặc ăn trực tiếp sau khi uống nhiều rượu có thể giúp tránh cảm giác nôn nao.

Tuy nhiên, một nghiên cứu được trình bày tại hội nghị của Đại học Dược lý Thần kinh Châu Âu (ECNP) ở Amsterdam, Hà Lan cho thấy rằng chiến lược này không đảm bảo rằng đầu của bạn sẽ không còn cảm giác nôn nao vào sáng hôm sau, theo The Times of India.

Nguồn: https://plo.vn/an-truoc-hay-sau-khi-uong-ruou-se-tot-hon-post742316.html