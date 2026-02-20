Ăn Tết lành mạnh: 6 'nguyên tắc' giúp giữ sức khỏe, người Việt nên áp dụng ngay

Ngày Tết, thói quen sinh hoạt và ăn uống của nhiều người dễ bị đảo lộn do tiệc tùng, di chuyển và các buổi sum họp kéo dài. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, nếu biết điều chỉnh hợp lý, mỗi người hoàn toàn có thể ăn Tết vui vẻ mà vẫn giữ gìn sức khỏe, hạn chế tăng cân và mệt mỏi sau kỳ nghỉ.

Duy trì ăn uống điều độ, tránh bỏ bữa hoặc ăn quá nhiều

Ảnh minh họa.

Trong dịp Tết, nhiều người có xu hướng bỏ bữa để "dành chỗ" cho các bữa tiệc lớn, hoặc ngược lại, có ngày ăn tới 4–5 bữa thịnh soạn. Theo các chuyên gia, việc ăn uống thất thường này dễ gây rối loạn tiêu hóa, dư thừa năng lượng và ảnh hưởng đến cân nặng.

TS.BS Nguyễn Trọng Hưng – Viện Dinh dưỡng Quốc gia khuyến cáo, dù là đi du lịch hay ở nhà trong dịp Tết, mỗi người vẫn nên duy trì thói quen ăn uống gần giống ngày thường. Tốt nhất nên ăn đủ các bữa chính trong ngày, hạn chế bỏ bữa hoặc ăn dồn vào buổi tối để tránh tăng cân hoặc sụt cân đột ngột sau kỳ nghỉ.

Giảm món dầu mỡ, tăng cường chất xơ cho hệ tiêu hóa

Ảnh minh họa.

Bánh chưng, bánh tét, thịt kho, giò chả hay các món chiên rán là hương vị không thể thiếu trong ngày Tết. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều thực phẩm giàu chất béo, đường và muối có thể gây đầy bụng, khó tiêu và làm tăng nguy cơ tăng cân.

Để ăn Tết lành mạnh, các chuyên gia khuyên mỗi gia đình nên: Hạn chế các món chiên, xào nhiều dầu mỡ; ưu tiên món luộc, hấp; giảm bánh kẹo, nước ngọt có gas; uống đủ nước...

Bên cạnh đó, cần bổ sung chất xơ từ rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt nhằm hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng trong những ngày lễ.

Ưu tiên sức khỏe tinh thần

Ảnh minh họa.

Sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe thể chất. Căng thẳng kéo dài, lo âu hoặc áp lực tâm lý không chỉ ảnh hưởng đến cảm xúc mà còn làm suy giảm sức đề kháng, rối loạn giấc ngủ và tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Trong những ngày Tết, mỗi người nên cho phép bản thân sống chậm lại bằng cách: dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm cúng gia tiên hay nấu những món ăn truyền thống; nghe nhạc, đọc sách, tập hít thở sâu, đi bộ nhẹ nhàng ngoài trời hoặc trò chuyện, chia sẻ cùng người thân, bạn bè.

Hạn chế đồ uống có cồn

Ảnh minh họa.

Nâng ly chúc Tết là nét văn hóa quen thuộc, tuy nhiên lạm dụng rượu bia có thể gây hại cho gan, dạ dày, tim mạch và làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông. Mỗi người nên uống có chừng mực, hoặc lựa chọn các loại đồ uống lành mạnh hơn như nước ép trái cây trà thảo mộc...

Nếu vẫn uống rượu, bạn cố gắng tuân thủ theo khuyến nghị về rượu bia. Theo TS.BS. Nguyễn Trọng Hưng: Nam giới dưới 2 đơn vị rượu (1 đơn vị khoảng 30ml)/ ngày, và 1 tuần không quá 5 ngày. Nữ giới thì dưới 1 đơn vị rượu 1 ngày. Với bia thì chúng ta được phép uống khoảng 2 lon x 330ml với nam giới, nữ giới lượng bằng một nửa nam giới. Lưu ý là không nên vượt quá khuyến nghị này.

Duy trì thói quen vận động mỗi ngày

Ảnh minh họa.

Những ngày Tết bận rộn với mua sắm, nấu nướng, thăm hỏi khiến nhiều người lơ là việc tập luyện. Tuy nhiên, chỉ cần 20–30 phút vận động mỗi ngày cũng đủ giúp cơ thể linh hoạt, tinh thần sảng khoái và hạn chế cảm giác uể oải.

Mỗi người có thể tập các bài vận động nhẹ tại nhà, đi bộ hoặc giãn cơ buổi sáng, hay cùng người thân dọn dẹp nhà cửa. Những hoạt động đơn giản này vừa giúp đốt cháy năng lượng dư thừa, vừa tăng sự gắn kết gia đình.

Ngủ đủ giấc, hạn chế thức khuya

Ảnh minh họa.

Vui chơi ngày Tết rất dễ dẫn đến thức khuya, ngủ không đủ giấc. Tuy nhiên, thiếu ngủ kéo dài có thể gây mệt mỏi, cáu gắt, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng xấu đến sức khỏe sau kỳ nghỉ.

Mỗi người nên ngủ đủ 7–8 tiếng mỗi ngày, hạn chế sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử trước khi ngủ và cố gắng duy trì giờ giấc sinh hoạt tương đối ổn định. Một giấc ngủ chất lượng sẽ giúp cơ thể hồi phục năng lượng, tinh thần luôn thoải mái trong những ngày đầu năm.