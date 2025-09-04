8 thói quen tàn phá 2 quả thận những nhiều người vẫn cố tình mắc phải

1. Uống soda ăn kiêng

Theo Mayo Clinic, chất tạo ngọt nhân tạo có thể an toàn cho người trưởng thành khỏe mạnh nếu sử dụng ở mức độ vừa phải. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, sử dụng chất tạo ngọt nhân tạo hằng ngày trong thời gian dài có mối liên hệ với nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và tử vong cao hơn.

Một nghiên cứu khác cũng cho thấy rằng, nước ngọt ăn kiêng có chất tạo ngọt nhân tạo có thể gây hại cho sức khỏe của thận.

Một nghiên cứu kéo dài 11 năm do Trường Đại học Y Harvard thực hiện với 3.000 phụ nữ đã chỉ ra rằng, nước ngọt ăn kiêng có liên quan đến tình trạng suy giảm sức khỏe thận gấp 2 lần.

Các chuyên gia về thận và tiết niệu khuyên bạn nên uống nước lọc, vì nó không chứa calo và tốt cho mọi cơ quan trong cơ thể, kể cả thận.

2. Uống quá nhiều caffeine

Vì caffeine là chất kích thích, nên quá nhiều caffeine có thể làm tăng huyết áp, gây áp lực lên thận và khiến thận phải hoạt động quá mức. Đồng thời, tác động lâu dài của việc này có thể gây ra suy thận.

Hãy tránh nguy cơ này bằng cách giảm lượng tiêu thụ caffeine xuống còn không quá 1 hoặc 2 tách cà phê mỗi ngày. Tuy nhiên, nếu bạn đã mắc bệnh thận, tốt nhất nên trao đổi với bác sĩ về lượng caffeine được cho là an toàn với bạn.

3. Dùng thực phẩm chức năng

Những người mắc bệnh thận mãn tính hoặc có tiền sử sỏi thận cần trao đổi với bác sĩ trước khi bắt đầu sử dụng bất kỳ loại thực phẩm chức năng nào. Một số loại thực phẩm chức năng có thể gây hại cho cơ quan quan trọng này.

Theo Best Life, việc dùng liều lượng lớn vitamin C có thể đặc biệt có hại vì vitamin C dư thừa được bài tiết dưới dạng oxalate, có thể hình thành sỏi thận. Một nghiên cứu năm 2023 kết luận rằng, liều lượng vitamin C dư thừa đã được chứng minh là gây ra chứng tăng oxalat niệu và các biến chứng như tổn thương thận cấp tính.

Ngoài ra, hàm lượng canxi vượt mức được bài tiết qua nước tiểu và gây ra sỏi thận.

4. Không uống đủ nước

Uống đủ nước giúp cải thiện từ tâm trạng đến năng lượng, huyết áp và sức khỏe tim mạch. Nó cũng giúp thận hoạt động bình thường.

Mất nước có thể dẫn đến tích tụ độc tố trong cơ thể, gây áp lực lên thận. Uống đủ nước là điều cần thiết để giữ nước cho cơ thể và giúp thận đào thải chất thải và độc tố.

5. Ăn quá nhiều muối

Giảm lượng muối nạp vào cơ thể có thể cải thiện đáng kể đến sức khỏe thận, đặc biệt với người đã mắc bệnh thận.

Theo NKF, người trưởng thành khỏe mạnh có thể tiêu thụ 2.300mg natri mỗi ngày, trong khi những người mắc bệnh thận hoặc huyết áp cao nên giới hạn ở mức 1.500mg mỗi ngày.

Khi bạn ăn quá nhiều muối, thận sẽ phản ứng bằng cách giữ nước để pha loãng muối. Đây là một biện pháp bảo vệ giúp cân bằng nồng độ hóa chất trong máu, vốn cần thiết để duy trì hoạt động của tim. Theo thời gian, việc tạo áp lực lớn lên thận có thể gây tổn thương thận và cơ tim.

6. Ăn quá nhiều thịt đỏ

Có nhiều bằng chứng cho thấy, protein từ động vật gây áp lực cho thận khiến cơ quan này phải làm việc quá sức để loại bỏ chất thải ra khỏi máu, trong đó thịt đỏ đứng đầu danh sách.

Việc tiêu thụ thịt đỏ thường xuyên có liên quan đến việc tăng nguy cơ hình thành sỏi thận.

Cả nhà nghiên cứu khuyến nghị nên hạn chế việc tiêu thụ thịt đỏ bằng protein thực vật. Các loại hạt, ngũ cốc nguyên hạt, đậu và các loại đậu, cùng các loại rau giàu protein như đậu Hà Lan và bông cải xanh đều được coi là những lựa chọn tốt cho thận.

7. Ăn nhiều thực phẩm chế biến sẵn

Theo một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Nutrition, những người ăn nhiều thực phẩm siêu chế biến có tỷ lệ mắc bệnh thận mãn tính cao.

Cơ thể con người và hệ thống lọc của nó, bao gồm cả thận, không được "thiết kế" để xử lý thức ăn nhanh. Ăn quá nhiều những loại thực phẩm này trong thời gian dài sẽ làm gián đoạn khả năng xử lý chất thải của cơ thể.

Hãy tập trung vào việc kết hợp và tăng cường ăn đa dạng các loại trái cây, rau củ, các loại đậu, ngũ cốc nguyên hạt và nước vào chế độ ăn uống hằng ngày. Làm như vậy sẽ giúp giảm đáng kể lượng thức ăn có thể gây hại cho sức khỏe của thận.

8. Uống rượu hoặc dùng thuốc giảm đau quá thường xuyên

Theo NKF, uống bốn đơn vị đồ uống có cồn mỗi ngày có thể tăng gấp đôi nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính. Hút thuốc lá cũng có thể làm tăng nguy cơ này.

Những người nghiện rượu nặng đồng thời hút thuốc có nguy cơ mắc bệnh thận mãn tính cao gấp 5 lần so với những người không hút thuốc hoặc uống rượu quá mức.

Tương tự, những người lạm dụng thuốc giảm đau hoặc các loại thuốc khác có nguy cơ mắc các vấn đề về thận cao hơn.