8 dấu hiệu cho thấy ung thư buồng trứng đang đến gần, chị em cần hết sức cẩn thận

Nguyên nhân của ung thư buồng trứng

Ung thư là một căn bệnh mà một số tế bào trong cơ thể phát triển và phân chia không kiểm soát được và lây lan sang các mô xung quanh. Mặc dù nguyên nhân chính xác của ung thư buồng trứng vẫn chưa được xác định, nhưng có vô số các yếu tố, riêng lẻ hoặc kết hợp với nhau, có thể dẫn đến ung thư buồng trứng như:

- Ung thư do di truyền từ mẹ

- Béo phì, thừa cân, chỉ số IBM là 30

- Bị hội chứng Peutz-Jeghers , một chứng rối loạn di truyền hiếm gặp

- Sinh con muộn, mang thai không đủ tháng

- Đang điều trị vô sinh

- Có tiền sử ung thư vú

- Hút thuốc lá quá mức, tiếp xúc thường xuyên với bức xạ và có chế độ ăn uống không hợp lý

Những dấu hiệu của ung thư buồng trứng

Phát hiện sớm là rất quan trọng khi đối phó với bất kỳ loại ung thư nào, nhưng với ung thư buồng trứng thì rất khó để phát hiện ở giai đoạn đầu. Hầu hết bệnh nhân được chẩn đoán mắc bệnh này đều đã ở giai đoạn phát triển đến muộn - quá muộn để có biện pháp can thiệp thích hợp.

Các triệu chứng của ung thư buồng trứng rất không rõ ràng nhưng nếu bạn đang gặp phải bất kỳ triệu chứng nào được liệt kê dưới đây trong một thời gian dài, đừng bỏ qua chúng.

1. Bụng chướng hoặc sưng

Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng, bụng chướng là do đầy hơi, khó thở do ăn quá nhiều. Tình trạng đầy hơi sẽ biến mất mà không cần can thiệp y tế. Đó là lý do tại sao nhiều người sẽ bỏ qua nó.

Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy đầy hơi mà không phải do ăn quá nhiều và tình trạng đầy hơi dường như không biến mất, thì đã đến lúc bạn nên đến gặp bác sĩ để có những chuẩn đoán chính xác nhất về tình trạng sức khỏe của mình.

2. Nhanh no

Cảm giác no quá nhanh khi bạn chỉ mới ăn vài miếng là điều đáng lo ngại. Nó được gọi là no sớm. Đây có thể là dấu hiệu của các bệnh khác như loét dạ dày, vấn đề tiêu hóa nhưng cũng có thể là ung thư buồng trứng.

3. Giảm cân không có chủ đích

Giảm cân đột ngột và nhanh chóng khi bạn chưa thực hiện bất kỳ thay đổi nào trong lối sống hoặc chế độ ăn uống là một dấu hiệu đáng báo động. Có thể quá trình trao đổi chất trong cơ thể bạn diễn ra chậm chạp vì nó chống lại nhiễm trùng hoặc vi khuẩn trong cơ thể. Thế nên hãy đi khám sức khỏe ngay khi cơ thể có những dấu hiệu bất thường.

4. Khó chịu ở vùng chậu

Đau nhức hoặc khó chịu ở vùng dưới rốn đến cẳng chân có thể do nhiều bệnh khác nhau gây ra. Bạn có thể cảm thấy như bị chuột rút trong thời kỳ kinh nguyệt, khiến bạn chủ quan coi nó là dấu hiệu bình thường của cơ thể. Hãy lắng nghe cơ thể, chú ý nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên.

5. Mệt mỏi

Nếu bạn có một cuộc sống bận rộn và căng thẳng, mệt mỏi có thể trở thành một phần thường xuyên xuất hiện trong trải nghiệm mỗi ngày của bạn. Nếu bạn không có năng lượng để làm bất cứ điều gì và luôn cảm thấy uể oải mà không phải vận động nặng dù đã nghỉ ngơi hợp lý, thì đã đến lúc bạn cần xem xét kỹ hơn về sức khỏe của mình.

6. Đau lưng

Đau lưng không chỉ tập trung ở vùng lưng của bạn. Bạn có thể cảm thấy nhức và có cảm giác bỏng rát xuống mông và thậm chí cả chân. Nếu những cơn đau này xuất hiện thường xuyên thì đã đến lúc bạn cần đến gặp bác sĩ để được tư vấn và điều trị kịp thời.

7. Kinh nguyệt không ổn định

Ung thư buồng trứng có thể gây ra những thay đổi đáng kể trong thời kỳ kinh nguyệt của bạn. Chảy máu nhiều, tiết dịch âm đạo bất thường, ra máu giữa kỳ kinh và trễ kinh là một số dấu hiệu cần quan tâm. Nếu bạn đang ở thời kì mãn kinh và bị chảy máu âm đạo, bạn nên nói chuyện với bác sĩ của bạn ngay lập tức.

8. Đi tiểu thường xuyên

Một triệu chứng khác của ung thư buồng trứng là cảm giác muốn đi tiểu nhiều và đi tiểu thường xuyên. Nếu bạn cảm thấy đi tiểu nhưng lượng nước tiểu không nhiều trong mỗi lần đi thì đó là một triệu chứng phổ biến của ung thư buồng trứng.

Một số triệu chứng khác bao gồm buồn nôn, táo bón, khó thở, tiết dịch âm đạo bất thường và đau khi quan hệ tình dục.

Nguồn: https://nongthonviet.com.vn/8-dau-hieu-cho-thay-ung-thu-buong-trung-dang-den-gan-chi-em-can-het-suc-can-than-1377618.ngn