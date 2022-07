Đa nang buồng trứng và nguy biến khó lường

Đa nang buồng trứng là bệnh lý nguy hiểm, gây ra tình trạng không rụng trứng hoặc rối loạn phóng noãn ở nữ giới - đây chính là một trong những nguyên nhân gây vô sinh hiếm muộn. Ngoài ra người bệnh đa nang buồng trứng còn có thể gặp những biến chứng nguy hiểm.

Biểu hiện của bệnh đa nang buồng trứng

Hiện nay nguyên nhân buồng trứng đa nang vẫn chưa tìm được lý do chính xác. Các nhà nghiên cứu cho rằng có yếu tố di truyền, chế độ ăn uống. Cơ thể dư thừa Insulin… cũng có thể là yếu tố gây nên đa nang buồng trứng.

Các biểu hiện khi bạn bị đa nang buồng trứng là:

- Chu kỳ kinh nguyệt không đều, chu kỳ kinh ngắn hoặc kéo dài . Bạn có thể bị mất kinh, kinh quá loãng, kinh nguyệt màu đen sẫm…

- Khó có bầu hoặc đang trong tình trạng hiếm muộn.

- Rậm lông, nhiều mụn nhọt, rụng tóc.

- Béo phì, nhiều mụn trứng cá.

- Tăng cân đột ngột, đau vùng chậu.

- Cảm giác bị đầy bụng, đau lưng.

- Tâm lý không ổn định.

Các biến chứng gây ảnh hưởng đến sức khỏe khi bị đa nang buồng trứng

Nếu không được chữa trị sớm, bệnh buồng trứng đa nang sẽ dẫn đến sự mất cân bằng hormone, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tăng nguy cơ mắc một số bệnh bao gồm:

Ảnh hưởng chu kỳ kinh nguyệt: Những người bị đa nang buồng trứng thường sẽ không có sự rụng trứng đều đặn, vì vậy nó cũng ảnh hưởng đến chu kì kinh nguyệt, khiến chu kì kinh nguyệt có thể nhanh hoặc chậm tùy tháng. Chu kì kinh nguyệt không đều, rối loạn rụng trứng dẫn đến việc thụ thai gặp cản trở hoặc không thể thụ thai… Tình trạng này kéo dài sẽ dẫn đến hiếm muộn, thậm chí vô sinh ở nhiều cặp vợ chồng.

Vô sinh: Đa nang buồng trứng là bệnh gây ra do tình trạng rối loạn nội tiết và là một trong những nguyên nhân thường gặp gây vô sinh do không rụng trứng hay rối loạn phóng noãn. Do nang noãn không phát triển được, trứng không thể trưởng thành và không có hiện tượng rụng trứng. Không phải ai mắc buồng trứng đa nang cũng bị vô sinh, nhưng hầu như nếu không phát hiện sớm thì buông trứng đa nang là một trong những nguyên nhân dẫn đến vô sinh hiếm muộn.

Thừa cân, béo phì: Rối loạn trong quá trình chuyển hóa dẫn đến tình trạng phân bố mỡ không đồng đều. Người ta nhận thấy rằng cân nặng đóng vai trò rất quan trọng trong thúc đẩy các triệu chứng đa nang buồng trứng biểu hiện trên lâm sàng. Kiểm soát cân nặng có thể giúp cải thiện mức độ của bệnh đa nang buồng trứng.

Di truyền bệnh cho con.

Ung thư nội mạc tử cung: Phụ nữ mắc đa nang buồng trứng có nguy cơ bị ung thư nội mạc tử cung cao hơn so với những người không mắc bệnh. Do ảnh hưởng của estrogen nên lớp nội mạc tử cung sẽ dày lên để chuẩn bị đón trứng được thụ thai về đó làm tổ. Nếu người phụ nữ không thụ thai, lớp niêm mạc sẽ bong ra tạo nên hiện tượng kinh nguyệt. Trong khi đó, nếu chu kì kinh nguyệt bất thường hoặc mất kinh, niêm mạc tử cung cứ dày lên và không chịu bong ra do tác dụng của estrogen. Mức estrogen trong cơ thể cao làm tăng nguy cơ ung thư nội mạc tử cung.

Tiểu đường: Ở phụ nữ bị bệnh đa nang buồng trứng, tình trạng kháng insulin khiến lượng đường glucose trong máu tăng cao, dẫn đến nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2.

Lời khuyên của thầy thuốc

Khi bị đa nang buồng trứng bạn nên thực hiện:

- Thay đổi tích cực lâu dài trong chế độ ăn uống hàng ngày và kế hoạch tập luyện thể dục của mình.

- Bạn nên tăng cường thêm hoạt động thể lực hằng ngày để kiểm soát cân nặng.

- Thực hiện xét nghiệm máu ít nhất một lần/ năm sẽ giúp bạn nhận biết các yếu tố nguy cơ của mình.

- Tăng cường chất kẽm trong thực đơn hằng ngày. Vì kẽm là khoáng chất rất quan trọng trong cơ thể đóng một vai trò trong việc tạo ra, lưu trữ và giải phóng insulin, phá vỡ cacbohydrat, tăng chức năng tuyến giáp và hệ miễn dịch. Kẽm có thể giúp cải thiện độ nhạy insulin và cải thiện kiểm soát glucose, buồng trứng sản xuất ít testosterone hơn và cải thiện được các các triệu chứng do đa nang buồng trứng

- Tuân thủ khám sức khỏe định kì.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/da-nang-buong-trung-va-nguy-bien-kho-luong-169220705155449037.htm