7 tác hại với sức khỏe khi thiếu ngủ lâu ngày

Các chuyên gia y học giấc ngủ cảnh báo, người trưởng thành cần ngủ 7 - 9 tiếng mỗi đêm để cơ thể phục hồi và duy trì chức năng sinh lý ổn định. Việc ngủ ít hơn 6 tiếng kéo dài trong nhiều ngày có thể dẫn đến hàng loạt rối loạn sức khỏe dưới đây.

Suy giảm trí nhớ và khả năng tập trung

Ngủ là quá trình não bộ xử lý, củng cố ký ức và loại bỏ thông tin thừa. Khi thiếu ngủ, vùng hải mã (hippocampus) hoạt động kém, dẫn đến giảm khả năng ghi nhớ, khó tập trung và phản ứng chậm hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy người thiếu ngủ có nguy cơ mắc sa sút trí tuệ sớm hơn.

Tăng nguy cơ béo phì và rối loạn chuyển hóa

Thiếu ngủ làm tăng hormone ghrelin (kích thích thèm ăn) và giảm leptin (tạo cảm giác no), khiến bạn ăn nhiều hơn, đặc biệt là thực phẩm giàu đường và chất béo. Ngoài ra, cơ thể thiếu ngủ dễ kháng insulin, làm tăng nguy cơ tiểu đường type 2, gây tăng cân, béo phì.

Ảnh hưởng tim mạch

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, người ngủ dưới 6 tiếng mỗi đêm có nguy cơ mắc bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim và đột quỵ cao hơn 20% so với những người ngủ đủ giấc. Nguyên nhân là thiếu ngủ làm tăng huyết áp ban đêm và thúc đẩy viêm mạch máu.

Suy giảm miễn dịch

Giấc ngủ sâu giúp cơ thể sản xuất cytokine - protein bảo vệ chống lại nhiễm trùng. Khi thiếu ngủ, nồng độ cytokine giảm, khiến cơ thể dễ cảm cúm, viêm họng hoặc nhiễm trùng đường hô hấp.

Da xỉn màu, lão hóa sớm

Ngủ ít khiến cơ thể tăng tiết cortisol, hormone stress, làm phá vỡ collagen, dẫn đến da sạm, nhăn và chảy xệ, lão hóa sớm. Quầng thâm mắt và mụn trứng cá cũng phổ biến ở những người thường xuyên thức khuya.

Rối loạn cảm xúc, dễ trầm cảm

Thiếu ngủ kéo dài ảnh hưởng đến hoạt động của vùng hạch hạnh nhân (amygdala), khiến bạn dễ cáu gắt, lo âu và giảm kiểm soát cảm xúc. Nhiều nghiên cứu chỉ ra mối liên hệ chặt chẽ giữa mất ngủ mãn tính và trầm cảm.

Giảm tuổi thọ

Các nghiên cứu dài hạn từ Đại học Oxford cho thấy người ngủ ít hơn 5 tiếng mỗi đêm có nguy cơ tử vong sớm cao hơn 15% so với nhóm ngủ đủ giấc, do tổn thương tim mạch, rối loạn nội tiết và suy giảm miễn dịch.

Tiến sĩ Michael Breus, chuyên gia y học giấc ngủ tại Mỹ, khuyên người trưởng thành nên duy trì giờ ngủ cố định, hạn chế dùng điện thoại trước khi ngủ 30 phút và tránh caffeine sau 15h để cải thiện chất lượng giấc ngủ.