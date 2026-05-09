Loại rau dân dã nổi nhất đầu hè, xanh non, giòn ngọt còn giúp chống viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm lão hóa

Đầu hè, một trong những loại rau non mơn mởn, giòn ngọt, ngon lành mà bạn không nên bỏ qua là ngọn su su.

Ngọn su su là loại rau dân dã nhưng giàu dinh dưỡng, rất tốt cho sức khỏe. Trong 100g ngọn su su tươi có khoảng 90% là nước, 2,2g chất đạm, 0,3g chất béo, 4,5g carbohydrate và 2,8g chất xơ, giúp no lâu mà chỉ cung cấp 19 kcal, rất hợp cho người ăn kiêng, giảm cân.

Loại rau này chứa nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu: vitamin C tăng đề kháng, vitamin nhóm B như B1, B2, B6, folate tốt cho thần kinh và máu, vitamin K hỗ trợ đông máu. Khoáng chất nổi bật có kali giúp ổn định huyết áp, magie và canxi tốt cho xương, sắt phòng thiếu máu, kẽm tăng miễn dịch.

Đặc biệt, loại rau này giàu chất chống oxy hóa như flavonoid, saponin giúp chống viêm, bảo vệ tim mạch và làm chậm lão hóa. Chất xơ hòa tan còn hỗ trợ tiêu hóa, giảm cholesterol, ổn định đường huyết.

Với vị ngọt mát, dễ chế biến, ngọn su su là món rau lành, bổ dưỡng, phù hợp mọi lứa tuổi.

Cách chế biến loại rau này ngon nhất và cũng là đơn giản nhất khiến vạn người mê là xào với tỏi. Ngọn su su xanh mướt, cọng giòn sần sật, lá mềm ngọt mát, không hề bị dai.

Món ăn gợi ý: Ngọn su su xào tỏi

Nguyên liệu: Ngọn rau su su, tỏi, mắm muối, dầu ăn vừa đủ.

Cách làm:

1. Chọn rau củ:

Khi mua ngọn rau su su, bạn phải chọn loại non, lá xanh bóng, thân nhỏ và ngẵn, dễ gãy khi ngắt nhẹ.

Khi mang về nhà, bạn cần nhặt rau một lần nữa, lựa phần ngọn non và lá sâu, lá già, nếu cuộn già có thể tước bỏ xơ bên ngoại để rau mềm hơn.

Sau khi làm sạch, chỉ còn lại một ít chồi non màu xanh tươi, trông rất hấp dẫn. Sau đó, cho chúng vào bát, ngâm trong nước sạch một lúc, rồi chà xát hai ba lần để loại bỏ những hạt bụi nhỏ ẩn trong kẽ lá.

Sau khi rửa, để ráo nước, nhưng đừng vắt quá khô; để lại một vài giọt nước là được. Một chút độ ẩm sẽ giúp chúng không bị cháy khi xào.

2. Xào rau: Nhớ giữ lửa lớn trong suốt quá trình và không được ngừng nấu.

Bí quyết để nấu món này ngon là tốc độ. Bạn cần giữ lửa lớn và lật liên tục, nếu không món ăn sẽ bị chín quá và không ngon.

Trước tiên, làm nóng chảo và cho dầu vào. Đừng dùng quá ít dầu, vì món này hút rất nhiều dầu; quá ít dầu sẽ làm món ăn bị khô và không ngon.

Khi dầu nóng, cho các lát tỏi vào xào nhanh cho đến khi thơm. Đừng để tỏi bị cháy; khi các lát tỏi chuyển sang màu vàng nâu và tỏa mùi thơm, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Bước thứ hai là đổ tất cả rau su su đã được kiểm soát lượng nước vào chảo và dùng thìa đảo liên tục để đảm bảo mỗi lá đều được làm nóng đều.

Dần dần, lá rau mềm ra và màu sắc chuyển từ màu xanh non, chưa chín sang màu xanh ngọc tươi sáng, rực rỡ.

Lúc này, bạn có thể thêm muối. Đừng đợi đến khi rau chín hoàn toàn mới thêm muối, nếu không muối sẽ không được phân bố đều và hương vị sẽ không ngấm vào.

Sau khi thêm muối, xào nhanh trên lửa lớn khoảng 10-20 giây, đến khi rau mềm và bóng. Không nên nấu quá chín; nếu rau bị dai, lá sẽ chuyển sang màu vàng, thân sẽ mềm nhũn và có vị đắng, mất đi độ giòn.

Sau khi chín, vớt rau ra khỏi chảo ngay lập tức; không nên để sôi liu riu, vì điều này sẽ khiến rau chuyển sang màu vàng và bị nhão.

Thành phẩm là đĩa rau su su xào xanh mướt, bóng bẩy, hương vị cực kỳ thơm ngon.

Chúc bạn thành công khi chế biến loại rau này!

Ảnh và công thức món ăn: Theo Toutiao