Loại cá quen thuộc trong mâm cơm Việt được ví như 'siêu thực phẩm', nhưng nhiều người vẫn ăn sai cách

Không chỉ là món ăn quen thuộc trong mâm cơm Việt, cá thu còn được xem là thực phẩm giàu omega-3 có lợi cho tim mạch, não bộ và quá trình tạo máu. Tuy nhiên, theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, nếu ăn không đúng cách hoặc lạm dụng quá mức, loại cá này cũng có thể tiềm ẩn một số nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt ở phụ nữ mang thai và người dị ứng hải sản.

Mâm cơm của nhiều gia đình Việt thường xuyên xuất hiện các món từ cá thu như cá thu sốt cà chua, cá thu kho hay cá thu nướng. Không chỉ thơm ngon, dễ chế biến, loại cá biển này còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Đặc biệt, hàm lượng omega-3 dồi dào trong cá thu được đánh giá cao trong việc hỗ trợ tim mạch và chức năng não bộ.

Cá thu – nguồn thực phẩm giàu omega-3 tốt cho tim mạch và não bộ.

Vì sao cá thu được xem là 'siêu thực phẩm' cho sức khỏe?

Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, cá thu là nguồn thực phẩm giàu dinh dưỡng, tuy nhiên cần sử dụng hợp lý để phát huy tối đa lợi ích và hạn chế những rủi ro không mong muốn.

Hỗ trợ trí nhớ, giảm nguy cơ suy giảm nhận thức ở người lớn tuổi

Không chỉ tốt cho tim mạch, cá thu còn được đánh giá cao trong việc hỗ trợ chức năng não bộ. Loại cá này chứa EPA và DHA – hai dạng omega-3 quan trọng giúp duy trì hoạt động của hệ thần kinh.

Theo các chuyên gia, việc ăn cá thu thường xuyên có thể giúp làm chậm quá trình suy giảm nhận thức ở người cao tuổi. EPA và DHA còn góp phần cải thiện tình trạng mất trí nhớ và hỗ trợ chức năng nhận thức ở những người mắc bệnh Alzheimer mức độ nhẹ.

Ths.BS Nguyễn Vũ Bình cho biết, duy trì chế độ ăn đa dạng, trong đó có các loại cá giàu omega-3 như cá thu, là một trong những giải pháp hữu ích để bảo vệ sức khỏe não bộ theo thời gian.

Món cá thu được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn, giàu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe.

Cá thu giúp ngăn ngừa thiếu máu

Ngoài omega-3, cá thu còn cung cấp nhiều vi chất cần thiết cho cơ thể như sắt, vitamin B12 và vitamin B9. Đây đều là những dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo máu.

Nếu thiếu hụt các vi chất này, cơ thể có thể xuất hiện tình trạng thiếu máu với các biểu hiện như mệt mỏi, suy nhược, yếu cơ, chóng mặt hoặc rối loạn thị lực.

Theo BS Bình, việc bổ sung cá thu hợp lý trong thực đơn hàng ngày giúp cơ thể duy trì lượng vitamin và khoáng chất cần thiết, đặc biệt hữu ích đối với những người có nguy cơ thiếu máu do chế độ dinh dưỡng chưa cân đối.

Ăn cá thu có thể giúp giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2

Một số nghiên cứu cho thấy chế độ ăn chứa quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2. Trong khi đó, các thực phẩm giàu chất béo không bão hòa đa như cá thu lại mang đến tác động tích cực hơn cho sức khỏe chuyển hóa.

Việc thay thế một phần thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa bằng cá biển giàu omega-3 có thể hỗ trợ kiểm soát nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, đồng thời góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Ai nên cẩn trọng khi ăn cá thu?

Dù mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, cá thu không phải thực phẩm phù hợp với tất cả mọi người. Theo BS Bình, người bị dị ứng hải sản nên tránh ăn cá thu vì có thể xuất hiện các phản ứng như ngứa, nổi mề đay hoặc dị ứng nghiêm trọng hơn.

Phụ nữ mang thai và đang cho con bú cũng cần hạn chế tiêu thụ cá thu với số lượng lớn. Nguyên nhân là do một số loại cá biển có thể chứa hàm lượng thủy ngân nhất định, ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của thai nhi nếu ăn quá thường xuyên.

Bên cạnh đó, việc bảo quản cá cũng cần được chú ý để đảm bảo an toàn thực phẩm. Sau khi mua về, nếu chưa sử dụng ngay, nên bảo quản cá thu sống trong ngăn đá tủ lạnh và tránh để quá lâu. Tốt nhất nên chế biến trong vòng 2 ngày để giữ được chất lượng và hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn.

Cá thu là thực phẩm giàu dinh dưỡng với nhiều lợi ích cho tim mạch, trí não và sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của Ths.BS Nguyễn Vũ Bình, người dân nên ăn với lượng vừa phải, lựa chọn nguồn thực phẩm đảm bảo và bảo quản đúng cách để tận dụng tối đa giá trị dinh dưỡng mà loại cá này mang lại.