5 biểu hiện cho thấy bạn có nguy cơ suy tim, tuyệt đối không nên bỏ qua

Suy tim là một trong những bệnh lý tim mạch phổ biến và nguy hiểm hàng đầu hiện nay. Bệnh không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống mà còn tiềm ẩn nguy cơ tử vong cao nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Điều đáng lo ngại là nhiều người thường nhầm lẫn triệu chứng suy tim với mệt mỏi thông thường, dẫn đến chậm trễ trong việc thăm khám. Việc nhận biết sớm những biểu hiện bất thường của cơ thể có thể giúp phát hiện suy tim ở giai đoạn đầu, từ đó tăng cơ hội điều trị hiệu quả và kéo dài tuổi thọ.

Dưới đây là 5 dấu hiệu điển hình mà bạn không nên bỏ qua.