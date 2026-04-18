6 việc bác sĩ tim mạch Anh 'không bao giờ làm sau 18h'

Bác sĩ tim mạch Francesco Lo Monaco, nhà sáng lập Phòng khám Tim mạch Quốc gia tại London và tác giả cuốn Heart Saviour, chỉ ra 6 điều bạn nên tránh làm sau 18h để bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Không dùng nước súc miệng quá mạnh

Điều đầu tiên bác sĩ Lo Monaco khuyến cáo nên tránh là sử dụng các loại nước súc miệng có tính kháng khuẩn mạnh.

Ông giải thích: "Vi khuẩn trong khoang miệng giúp chuyển hóa các hợp chất từ thực phẩm thành nitric oxide - chất giữ cho mạch máu linh hoạt và có thể giãn ra khi cần thiết. Tuy nhiên, một số loại nước súc miệng mạnh có thể tiêu diệt những vi khuẩn này, làm tăng huyết áp - điều không có lợi khi cơ thể cần nghỉ ngơi và phục hồi sau một ngày dài".

Tránh ánh sáng xanh vào buổi tối

Việc lướt điện thoại trên giường trước khi ngủ đã trở thành thói quen phổ biến, nhưng có thể gây hại nhiều hơn bạn nghĩ.

Bác sĩ Lo Monaco cho biết: "Ánh sáng xanh cường độ cao vào buổi tối, đặc biệt qua mắt, có thể ức chế melatonin. Đây không chỉ là hormone giúp ngủ ngon mà còn là một trong những chất chống oxy hóa bảo vệ mạch máu hiệu quả. Vì vậy, khi melatonin giảm, áp lực oxy hóa trong động mạch sẽ tăng theo thời gian".

Chuyên gia tim mạch Francesco Lo Monaco. Ảnh: Mirror

Tránh các bài tập tĩnh cường độ cao

Các bài tập như plank, ngồi dựa tường hay treo người có thể khiến huyết áp tăng cao trong nhiều giờ, theo cảnh báo của bác sĩ Lo Monaco.

"Nếu bạn đã có một ngày căng thẳng, hệ thần kinh vốn đã hoạt động quá mức, thì việc tập nặng vào buổi tối muộn sẽ càng kéo dài trạng thái này", ông nói. "Hãy dành các bài tập nặng vào đầu ngày và giữ việc vận động buổi tối ở mức nhẹ nhàng để tốt cho tim mạch".

Tránh lạm dụng thực phẩm bổ trợ giúp 'thư giãn'

Mặc dù việc uống trà xanh để thư giãn trước khi ngủ có vẻ có lợi, nhưng thực tế thì ngược lại.

Bác sĩ Lo Monaco giải thích: "Những chất như L-theanine trong trà xanh có thể ảnh hưởng đến phản ứng căng thẳng và hệ thần kinh - trong khi nhịp tim lại liên quan trực tiếp đến các yếu tố này. Nếu dùng sai liều lượng, thời điểm hoặc hoàn cảnh, các loại thực phẩm bổ trợ có thể tác động đến giấc ngủ theo cách khó lường, làm rối loạn nhịp tim tự nhiên".

Không nín thở trong thời gian dài

Các bài tập thở thường được áp dụng để cải thiện giấc ngủ, nhưng nếu thực hiện sai cách, chúng có thể gây hại cho tim mạch.

Bác sĩ Lo Monaco cho biết: "Tôi đánh giá cao các phương pháp luyện thở, nhưng việc nín thở quá lâu hoặc lặp lại nhiều lần có thể làm giảm nồng độ oxy trong máu và tạo thêm gánh nặng cho tim ở một số người. Trong giai đoạn ngủ REM, máu có xu hướng dễ đông hơn một chút. Nếu một người vốn đã có vấn đề về mạch máu hoặc giấc ngủ, việc tiếp tục tạo thêm các yếu tố gây căng thẳng là điều không nên".

Tránh ăn trong vòng 3 giờ trước khi ngủ

Cuối cùng, bác sĩ Lo Monaco khuyên nên ngừng ăn ít nhất 3 giờ trước khi đi ngủ để giảm áp lực lên tim và hỗ trợ kiểm soát huyết áp.

Ông cho biết: "Nếu ăn quá sát giờ ngủ, cơ thể sẽ buộc phải tăng hoạt động của hệ thần kinh giao cảm - trong khi lẽ ra nên được nghỉ ngơi. Chỉ cần nhịn ăn 3 giờ trước khi ngủ, bạn có thể giảm căng thẳng lên lớp nội mạc mạch máu và cải thiện độ linh hoạt của mạch, từ đó giảm nhu cầu oxy của tim và giúp cơ thể phục hồi hiệu quả hơn trong lúc ngủ".