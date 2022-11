5 thay đổi trong lối để nam giới có sức khỏe tổng thể tốt hơn

Theo Hindustan Times, nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nam giới có lựa chọn lối sống và căng thẳng không được kiểm soát, có nhiều khả năng mắc bệnh ở độ tuổi trẻ hơn và có thể mắc nhiều bệnh mãn tính hơn phụ nữ.

Một bài báo trên tạp chí Lancet, cho biết: "Đàn ông thường thể hiện một số hành vi khiến họ có nguy cơ mắc các bệnh như bệnh tim mạch (thường liên quan đến thói quen ăn uống kém), ung thư (thường liên quan đến hút thuốc), bệnh lao (liên quan đến việc không tuân thủ điều trị y tế) và HIV/ AIDS (liên quan đến các hành vi tình dục không an toàn). Ngoài ra, nam giới thường làm các công việc có nguy cơ cao hơn như xây dựng, lái xe, khai thác mỏ và quân đội, do đó dẫn đến tỷ lệ tử vong và thương tích tại nơi làm việc cao hơn."

Nên hạn chế uống rượu, bia. Ảnh: NHẬT LINH

Tiến sĩ Rajiv Manek, Bác sĩ phẫu thuật Chuyển hóa & Giảm béo tại Bệnh viện Wockhardt, Mira Road cho biết: "Cũng giống như phụ nữ, phần lớn nam giới có xu hướng coi thường sức khỏe của mình. Họ thường bận rộn với lịch trình công việc và không ưu tiên cho sức khỏe. Do đó, tuân thủ lối sống lành mạnh là chìa khóa để giữ dáng trong suốt cuộc đời."

Dưới đây là một số lời khuyên hoàn hảo mà nam giới có thể làm theo để cải thiện sức khỏe tổng thể của họ.

Tránh ngồi lâu

Nếu công việc của bạn phải ngồi quá nhiều thì bạn cần phải cẩn thận. Ngồi quá nhiều có thể có hại cho sức khỏe, nó có thể gây ra nhiều bệnh như béo phì, đau khớp do bất động và đau chân.

Do đó, sau mỗi nửa giờ hãy cố gắng đứng dậy khỏi chỗ ngồi của bạn, di chuyển xung quanh nơi làm việc và nghỉ giải lao thường xuyên.

Quản lý căng thẳng

Mọi người đều bị căng thẳng tại bất kỳ thời điểm nào trong cuộc sống. Sự căng thẳng có thể phát sinh do lý do tài chính, cá nhân hoặc nghề nghiệp. Thậm chí một người sẽ bị căng thẳng do mất người thân hoặc sức khỏe kém.

Căng thẳng có thể gây ra cơn đau tim, đột quỵ, tăng cân và thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe nhận thức.

Cố gắng lựa chọn liệu pháp hành vi nhận thức nếu bạn cảm thấy mình bị trầm cảm. Tốt hơn là tìm kiếm sự giúp đỡ kịp thời, nói chuyện với bác sĩ tâm lý có thể hướng dẫn bạn về vấn đề cụ thể.

Bên cạnh đó, bạn nên dành thời gian cho bản thân. Tắm nước ấm sẽ giúp bạn giảm căng thẳng. Ngoài ra, bạn cũng có thể giảm căng thẳng bằng cách tập yoga, thiền hoặc bất kỳ hoạt động nào bạn thích. Bạn có thể chọn một loạt các hoạt động như làm vườn, nghe nhạc, học một ngôn ngữ hoặc nhạc cụ mới hoặc đi du lịch.

Từ bỏ những thói quen không lành mạnh

Một số lượng lớn đàn ông có xu hướng hút thuốc, uống rượu để chống lại căng thẳng. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có hại cho sức khỏe của bạn.

Hút thuốc và khói thuốc thụ động có thể dẫn đến bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), khí thũng, ung thư phổi và bệnh tim. Rượu có thể làm bạn mất nước và cũng gây tăng cân.

Uống đủ nước

Uống đủ nước giúp giảm cân, cân bằng tâm trạng và duy trì nhiệt độ cơ thể thích hợp.

Đi khám sức khỏe định kỳ

Kiểm tra và theo dõi thường xuyên sẽ giúp bạn cập nhật về sức khỏe của mình. Tốt hơn là thỉnh thoảng nên kiểm tra huyết áp, mức cholesterol và lượng đường trong máu. Kiểm tra tim mạch sau mỗi 6 tháng, theo Hindustan Times.

