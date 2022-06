5 cách giúp quý ông tăng số lượng tinh trùng và cải thiện khả năng sinh sản

Thứ Tư, ngày 29/06/2022 19:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cánh mày râu có thể tăng cường khả năng sinh sản bằng cách ăn uống lành mạnh, bổ sung các chất dinh dưỡng và cải thiện lối sống một cách lành mạnh hơn.

1. Tập thể dục thường xuyên

Bạn có biết rằng, tập thể dục cũng có thể tăng mức testosterone của bạn và cải thiện khả năng sinh sản? Những người đàn ông tập thể dục hằng ngày có chất lượng tinh trùng tốt hơn và lượng testosterone cao hơn những người lười vận động. Quý ông cũng không nên tập thể dục quá sức vì điều này có thể gây tác động tiêu cực, dẫn đến giảm thiểu nồng độ testosterone trong cơ thể.

2. Bổ sung vitamin C

Bổ sung vitamin C có thể làm tăng số lượng và khả năng di chuyển của tinh trùng. Nó cũng có thể làm giảm số lượng tế bào tinh trùng bị biến dạng. Chính vì vậy, cánh mày râu nên bổ sung những thực phẩm giàu vitamin C vào các bữa ăn của mình để tăng cường thể chất cũng như khả năng sinh sản của mình. Các thực phẩm giàu vitamin C có thể kể đến như: Cam, kiwi, ớt chuông, bông cải xanh, dâu tây, súp lơ trắng, dưa vàng…

3. Thư giãn

Căng thẳng có thể làm giảm ham muốn tình dục và có ảnh hưởng xấu đến khả năng sinh sản của nam giới. Căng thẳng và lo lắng đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động tình dục. Nếu tình trạng căng thẳng kéo dài nghiêm trọng, cánh mày râu có thể dùng thuốc điều trị lo âu theo sự hướng dẫn của bác sĩ hoặc thực hiện các biện pháp giúp giảm thiểu căng thẳng như: thiền định, đi dạo hoặc dành thời gian cho gia đình và bạn bè.

4. Bổ sung vitamin D

Vitamin D rất quan trọng đối với khả năng sinh sản của cả nam và nữ. Nó là một chất dinh dưỡng có thể làm tăng mức testosterone trong cơ thể bạn. Hàm lượng vitamin D cao đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy khả năng di chuyển của tinh trùng.

5. Bổ sung kẽm

Kẽm là một khoáng chất thiết yếu được tìm thấy trong thực phẩm, chẳng hạn như cá, thịt, trứng và động vật có vỏ. Nạp đủ kẽm vào cơ thể là một trong điều nam giới nên làm. Thiếu kẽm có thể dẫn đến chất lượng tinh trùng kém, lượng testosterone thấp và nguy cơ vô sinh nam cao. Bổ sung kẽm có thể tăng mức testosterone và số lượng tinh trùng cho nam giới.

