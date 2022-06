Những thói quen xấu ảnh hưởng đến sinh sản của nam và nữ

Thứ Hai, ngày 27/06/2022 16:01 PM (GMT+7) Chia sẻ

Có nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, trong đó người trẻ mắc rất nhiều, biết hại nhưng vẫn tiếp tục làm do chủ quan.

Bác sĩ Lê Thị Thu Hiền, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản, Phó Giám đốc Bệnh viện Nam học và hiếm muộn Hà Nội, cho biết độ tuổi vô sinh, hiếm muộn đang ngày càng trẻ hóa nhưng nhiều người chưa nhận thức đúng về căn bệnh này dẫn đến bỏ lỡ "giai đoạn vàng" để điều trị hiệu quả.

Nguyên nhân dẫn đến hiếm muộn, theo bác sĩ Hiền, có thể do vợ, chồng hoặc do cả hai. Với người vợ, nguyên nhân hay gặp nhất là tắc 2 vòi tử cung, hội chứng buồng trứng đa nang, bất thường tử cung, lạc nội mạc tử cung. Với người chồng, vô sinh thường do bất thường số lượng, chất lượng tinh trùng.

Gia đình nhỏ của vợ chồng a Thiện, chị Kim.

Trường hợp anh Trần Văn Thiện (1990) và chị Đàm Thị Hồng Kim (1991) (quê Nghệ An), vẫn chưa thể tin rằng thiên thần nhỏ đã đến với gia đình, niềm hạnh phúc có con tưởng chừng như xa vời cuối cùng cũng thành sự thật.

Như bao cặp vợ chồng khác, sau khi kết hôn anh chị ngập tràn niềm hân hoan hạnh phúc, chuẩn bị sẵn sàng để có thêm thành viên mới.

Tuy nhiên, 6 tháng chờ đợi không thấy tin vui đến, chị Kim đã cùng chồng tới thăm khám tại một bệnh viện tỉnh.

Ngày nhận kết quả, bác sĩ kết luận anh Thiện tinh trùng yếu, chị Kim bị vòi tử cung thông hạn chế, tuy vẫn có khả năng có thai tự nhiên nhưng sẽ khó khăn hơn. Vậy là hành trình tìm con của anh chị bắt đầu từ đây.

Hai vợ chồng lặn lội chữa trị khắp nơi, thử đủ các loại thuốc Nam, thuốc Bắc, ai nhắc có thầy hay anh chị đều tìm đến.

Tuy nhiên, phương pháp Đông y dường như vẫn chưa thể giúp gia đình đón được con yêu. Dồn hết tiền tích lũy, anh chị một lần nữa đặt niềm tin vào phương pháp hỗ trợ sinh sản hiện đại.

Tại Bệnh viện tỉnh, bác sĩ tư vấn cho chị Kim thực hiện phương pháp bơm tinh trùng vào buồng tử cung (IUI), đáng tiếc trải qua hai lần cố gắng nhưng may mắn vẫn chưa về với gia đình.

Thời gian trôi đi, tin con chưa thấy đâu, hai vợ chồng lại thêm một nỗi lo lớn về kinh tế đã cạn kiệt sau bao năm chạy chữa. Anh Thiện là lao động tự do không có công việc ổn định, chị Kim làm công nhân ở nhà máy, thu nhập của hai anh chị chỉ vỏn vẹn 5 triệu đồng/tháng.

Trong thời điểm khó khăn, gia đình đành phải tạm gác lại hành trình tìm con, dù vậy thường trực trong lòng anh chị luôn là nỗi trông ngóng, niềm khao khát có con.

Chị Kim và anh Thiện không quản ngại đường xa từ Nghệ An lên tới Hà Nội để bắt đầu hành trình tìm con.

Trải qua quá trình thăm khám, kích trứng, chọc trứng, thụ tinh, cuối cùng gia đình anh chị tạo được 16 phôi. Sau một tháng nghỉ ngơi, chuẩn bị sức khỏe thật tốt, chị Kim đã quay lại Bệnh viện để chuyển phôi. Sau chuyển phôi, với hai anh chị, hồi hộp, mong chờ là những cảm xúc thường trực, đếm từng ngày cho tới khi nhận được thông báo từ bác sĩ – chị Kim đã có thai, giây phút vỡ òa hạnh phúc, ước mơ trở thành cha mẹ của cặp vợ chồng hiềm muộn 6 năm.

5 tháng đầu thai kỳ vẫn là chặng đường không dễ dàng do chị Kim bị nghén nặng, không ăn uống, nghỉ ngơi được nhiều và phải theo dõi thai tại Bệnh viện 4 tháng đầu khiến anh Thiện cùng gia đình vô cùng lo lắng, dù vậy chị Kim đã vượt qua mọi khó khăn để đến được bước cuối cùng.

Ngày 11/6/2021, bé Trần Anh Nhật Minh – thiên thần xinh xắn đã đến với gia đình nhỏ.

Nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến sinh sản

Quan niệm về hiếm muộn đó là 2 vợ chồng quan hệ tình dục thường xuyên trong vòng 1 năm vẫn chưa có em bé. Trong cuộc sống hiện đại, có nhiều thói quen xấu ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản, trong đó người trẻ mắc rất nhiều, biết hại nhưng vẫn tiếp tục làm do chủ quan.

Chẳng hạn: Uống nhiều rượu, hút thuốc. Nam giới hút thuốc so với những người không hút thuốc thì có nồng độ testosterone thấp (hormone này cần thiết cho việc sản xuất tinh trùng). Nam giới hút thuốc lá làm giảm sản xuất tinh trùng, làm dị dạng tinh trùng, giảm khả năng di chuyển của tinh trùng và nguy hiểm hơn là hút thuốc làm giảm nghiêm trọng dòng máu đến dương vật, một số trường hợp gây liệt dương. Lạm dụng rượu bia cũng khiến cho tinh trùng ít, khi vào cơ thể, rượu bia làm giảm nồng độ kẽm khiến giảm lượng tinh trùng và kích thích tố sinh dục nam thấp.

BS khuyến cáo, mọi người nên có một cuộc sống lành mạnh, không nên quan hệ tình dục bừa bãi kẻo gây ra viêm nhiễm; Không sử dụng các chất kích thích để giữ gìn sức khỏe, cần phải cân đối các chế độ sinh hoạt giữa làm việc và nghỉ ngơi, ngoài ra nên tránh ăn đồ quá nhiều dầu mỡ vì không có lợi cho cơ thể….

Theo lời khuyên của các chuyên gia sản khoa, nếu vợ chồng bạn dưới 35 tuổi, đời sống chăn gối bình thường trong suốt 1 năm và không sử dụng biện pháp tránh thai mà vẫn chưa có dấu hiệu mang thai thì không còn phải đắn đo, chần chừ khi quyết định đi khám vô sinh – hiếm muộn.

Nguồn: http://danviet.vn/nhung-thoi-quen-xau-anh-huong-den-sinh-san-cua-nam-va-nu-50202227616125896.htmNguồn: http://danviet.vn/nhung-thoi-quen-xau-anh-huong-den-sinh-san-cua-nam-va-nu-50202227616125896.htm