5 bộ phận trên cơ thể phụ nữ càng to càng ít bệnh và sống thọ, thử ngay xem bạn có không?

Thứ Sáu, ngày 17/12/2021 21:00 PM (GMT+7)

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy, phụ nữ nào may mắn sở hữu một trong những bộ phận này trên cơ thể càng to thì càng sống thọ và thông minh hơn hẳn người khác.

Phụ nữ thường có tuổi thọ cao hơn nam giới. Thế nhưng, có một điều thú vị là tuổi thọ không chỉ đến từ thói quen sinh hoạt mà còn liên quan đến cấu trúc sinh lý.

Mông và đùi to

Theo Thehealthy, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng phần mông và đùi của người phụ nữ càng to thì lại càng có tác dụng trong việc ngăn chặn chất béo tấn công vào cơ quan nội tạng, giúp bảo vệ tim và phổi. Từ đó, những người phụ nữ có mông và đùi to thường có nguy cơ đau tim, đột quỵ, tiểu đường thấp hơn hẳn so với người khác.

Không những vậy, một nghiên cứu vào năm 2007 đã chỉ ra rằng, những phụ nữ có thân hình quả lê có chức năng não tốt hơn, sẽ sinh ra những em bé thông minh hơn. Lý do có thể là vì việc dự trữ nhiều axit béo omega-3 ở hông và đùi sẽ giúp nuôi dưỡng bộ não, đặc biệt cần thiết cho thai nhi trong tháng thứ 3 của thai kỳ.

Mặt to, hồng hào

Mặt to thì sống thọ, nhiều người suy nghĩ rằng điều này không logic, nhưng theo lý giải của các chuyên gia thì phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt, lượng máu thải ra tương đối lớn, nếu cơ thể không đáp ứng đầy đủ thì sẽ có nguy cơ thiếu máu trầm trọng, dễ gây mệt mỏi, thiếu sức sống. Việc chị em sở hữu khuôn mặt căng tràn, nước da căng bóng và có nhiều máu (hồng hào), điều đó cho thấy chúng ta có khả năng trường thọ, nhất là đối với các bạn nữ.

Dung tích phổi lớn

Dung tích phổi của nữ nhỏ hơn nhiều so với nam giới. Khi chúng ta già đi, dung tích phổi sẽ giảm dần, đặc biệt là đối với các nữ giới. Nếu dung tích phổi của bạn nữ tương đối lớn, điều đó có nghĩa là bạn không bị ảnh hưởng bởi tuổi tác và thể lực, thể trạng của bạn rất tốt và chức năng hô hấp, hệ thống hô hấp tương đối ổn định.

Tai to

Theo y học Trung Quốc, tai người là bộ phận có kết nối mật thiết với thận. Nếu phụ nữ có dái tai to, đầy đặn thì khí công vô cùng sung mãn, thận khỏe mạnh, đồng thời các cơ quan khác cũng hoạt động trơn tru. Từ đó, có thể suy được rằng những người có dái tai to thường khỏe mạnh, sống thọ.

Mũi to

Y học Trung Quốc đánh giá, những người sống thọ thường có cánh mũi to. Điều này được lý giải như sau: Những người mũi to sẽ hít thở hiệu quả, tăng hàm lượng oxy trong máu để chúng ta có thể trì hoãn sự lão hóa của cơ thể. Đồng thời, một chiếc mũi lớn sẽ lọc vi khuẩn và virus trong không khí hiệu quả hơn, giúp phụ nữ ngừa được các bệnh khác nhau.

