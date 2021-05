3 vị trí trên trên cơ thể nam giới càng nhỏ càng sống thọ

Chủ Nhật, ngày 02/05/2021 12:00 PM (GMT+7)

Ít ai biết rằng những dấu hiệu này trên cơ thể nam giới lại quyết định tuổi thọ của họ.

Với mức sống ngày càng được nâng cao, tuổi thọ trung bình của con người cũng tăng lên rất nhiều, số lượng người thọ trăm tuổi ngày càng nhiều. Theo nghiên cứu, tuổi thọ trung bình của nam giới thấp hơn nữ giới vài năm. Đối với nam giới, 3 bộ phận này trên cơ thể càng nhỏ thì càng sống lâu.

1. Cổ nhỏ

Cổ là một bộ phận quan trọng của cơ thể con người, bao gồm tuyến giáp, một lượng lớn bạch huyết, mạch máu, thực quản và đường hô hấp. Đây cũng là nơi toát lên vẻ đẹp của một con người, dài quá hay ngắn quá cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định. Nếu cổ lớn hơn bình thường, nó sẽ gây ảnh hưởng không tốt cho cơ thể. Điều này phổ biến với những người béo phì, mà béo phì lại là “khắc tinh” của tuổi thọ.

Ngoài ra, cổ bị sưng to còn có thể do tuyến giáp bị viêm, cũng có thể do bạch huyết, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và tuổi thọ. Vì vậy, một chiếc cổ bình thường đóng vai trò then chốt đối với tuổi thọ của nam giới.

2. Vòng eo nhỏ

Nam giới thường xuyên ngồi một chỗ hoặc không thích vận động sẽ khiến bụng to ra, dễ xuất hiện tình trạng béo phì. Nếu nam giới có bụng mỡ có nghĩa là họ là người không thích vận động. Ngoài ra, cơ thể quá nhiều mỡ sẽ ảnh hưởng đến các cơ quan nội tạng, tạo gánh nặng lớn cho tim, gan, thận, ruột, dạ dày, nghiêm trọng hơn là ảnh hưởng đến mạch máu. Có nhiều mỡ, lipid máu cao, dẫn đến dễ bị xơ vữa động mạch, điều này là một mối nguy hại lớn với sức khỏe nam giới. Vì vậy bạn cần tập thể dục nhiều hơn để vòng eo nhỏ lại nếu muốn sống lâu hơn.

3. Tuyến tiền liệt nhỏ

Nhiều nam thanh niên không biết đến vai trò của tuyến tiền liệt. Tuy nhiên sau 36 tuổi, ở độ tuổi trung niên, nam giới sẽ rất dễ gặp các vấn đề về tuyến tiền liệt, trong đó có các bệnh về u xơ tuyến tiền liệt. Phì đại tuyến tiền liệt có ảnh hưởng lớn đến hệ tiết niệu của nam giới, đầu tiên nó sẽ chèn ép lên niệu đạo và ảnh hưởng đến việc đi tiểu bình thường của nam giới, sau đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống bởi tình trạng són tiểu. Ngoài ra, nó còn có thể dẫn đến nhiều bệnh lý khác. Điều này ảnh hưởng rất xấu đến tuổi thọ. Vì vậy, bạn cần chú ý hơn đến một số chế độ ăn uống và thói quen trong cuộc sống để tránh mắc bệnh u xơ tuyến tiền liệt.

Trên thực tế, để sống lâu và sống khỏe, nam giới cần hình thành thói quen sinh hoạt tốt trong cuộc sống, thói quen ăn uống và làm việc, nghỉ ngơi khoa học.

Nguồn: http://danviet.vn/3-vi-tri-tren-tren-co-the-nam-gioi-cang-nho-cang-song-tho-50202125115940980.ht...Nguồn: http://danviet.vn/3-vi-tri-tren-tren-co-the-nam-gioi-cang-nho-cang-song-tho-50202125115940980.htm