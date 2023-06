5 bệnh do điều hòa mà ra, muốn không bị ốm nhất định cần tránh điều này

Mùa hè với thời tiết nắng nóng, nhiều người gắn với phòng điều hòa thường xuyên. Tuy nhiên, việc nằm lâu trong phòng điều hòa dễ tạo điều kiện cho các vi khuẩn tấn công và sinh bệnh

5 bệnh dễ mắc do nằm phòng điều hòa sai cách

Bệnh lý đường hô hấp

Đã có nghiên cứu cho thấy, những người làm việc trong phòng điều hòa có nguy cơ mắc các vấn đề về hô hấp gấp 2,5 lần so với người làm trong môi trường tự nhiên. Các triệu chứng bệnh lý hô hấp hay gặp là: Viêm mũi, viêm họng, viêm phế quản, viêm thanh quản… cấp và lâu dài sẽ dẫn tới bị bệnh mạn tính.

Ngoài ra còn hay bị khô họng, nghẹt mũi, dễ mắc các bệnh truyền nhiễm do virus gây nên lây truyền qua đường hô hấp, thậm chí có thể bị hen phế quản.

Hội chứng suy nhược thần kinh

Triệu chứng là con người hay rơi vào các trạng thái như mệt mỏi, đau đầu, chóng mặt, tức ngực, căng thẳng, dễ cáu gắt, mất ngủ, hiệu suất làm việc giảm sút.

Đây cũng là những yếu tố nguy cơ gây nên các bệnh lý nguy hiểm như tăng huyết áp, thiểu năng mạch vành tim, thiểu năng tuần hoàn não… thậm chí có thể dẫ đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ não, tâm thần phân liệt…

Bệnh lý cơ xương khớp

Bệnh lý cơ xương khớp với các dấu hiệu người bệnh thấy đau mỏi cơ bắp và các khớp xương, đau lưng, đau cổ gáy…

Bệnh về da

Da hay bị mất nước, khô ráp, giảm sức đề kháng, dễ bị dị ứng, mẩn ngứa, mụn nhọt... mặc dù có dùng kem dưỡng da thường xuyên.

5 sai lầm khi dùng điều hòa có thể nguy hiểm tính mạng

Đi nắng về vào phòng điều hòa ngay

Nhiều người vẫn có thói quen đang toát nhiều mồ hôi và đi vào phòng có điều hòa cho mát. Tuy nhiên, nếu bạn làm vậy là sai lầm. Nguyên nhân do nhiệt độ quá chênh lệch giữa ngoài trời và phòng điều hòa dẫn đến tình trạng thay đổi thân nhiệt nhanh chóng sẽ gây khởi phát các cơn hen cấp tính ở người mắc bệnh hen suyễn, đôi khi mắc cả đột quỵ, cảm lạnh đột ngột.

Để điều hòa nhiệt độ quá thấp

Trong những ngày nắng nóng tới 39-40 đồ, nhiều người có thích để nhiệt độ điều hòa thấp để để giảm nhiệt. Thế nhưng thói quen này cực kì nguy hiểm vì nó vô tình khiến bạn và những người trong phòng đó dễ bị sốc nhiệt, cảm lạnh. Các khớp và dây chằng chưa kịp thích ứng với điều kiện thời tiết sẽ bị kích thích lạnh đột ngột, tạo nên sự cứng khớp không thể vận động linh hoạt, gây đau khớp.

Ở trong phòng điều hòa cả ngày

Ai cũng nghĩ rằng, mùa hè nên ở nhà và ôm điện thoại nằm điều hòa cả ngày sẽ tránh được nắng nóng. Nhưng nếu mỗi ngày bạn ngồi điều hòa liên tục hơn 8 giờ đồng hồ sẽ rất dễ mắc các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, viêm họng… đặc biệt rất dễ mắc các bệnh về da như khô da, dị ứng da.

Luôn đóng kín phòng điều hòa

Nếu ở trong phòng điều hòa không có lỗ thông gió, quạt thông khí thì rất có thể bạn sẽ bị nhiễm khuẩn do tích tụ quá nhiều khí CO2 do không khí trong phòng không được làm mới. Do đó, đừng quên mở cửa 1-2 tiếng mỗi lần hoặc sử dụng quạt thông gió để lấy không khí tươi mới cho cả phòng, phòng tránh nhiễm khuẩn ngay trong nhà. Nếu ở trong phòng điều hòa không có lỗ thông gió, quạt thông khí thì rất có thể bạn sẽ bị nhiễm khuẩn.

Đột ngột vào điều hòa khi vừa tắm xong

Đã có rất nhiều những câu chuyện buồn xoay quanh nguy cơ bị đột quỵ cao khi bước từ phòng tắm ra để vào phòng điều hòa. Bởi vì, trong nhà tắm nhiệt độ cơ thể thấp, huyết áp cũng rất thấp nên khi bước vào phòng lạnh ngay khiến mạch máu đột ngột bị co lại, người có thể trạng yếu rất dễ bị đột quy, các mạch máu bị co cứng không được lưu thông nên hậu quả sẽ là bị đột quỵ và mất mạng.

