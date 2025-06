4 thức uống hàng ngày ngăn ngừa hình thành sỏi thận

Sỏi thận là một trong những bệnh lý đường tiết niệu phổ biến, gây ra nhiều cơn đau dữ dội và ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống. Theo thống kê gần đây của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tỷ lệ mắc sỏi thận đang gia tăng trên toàn cầu, đặc biệt ở những người có chế độ ăn uống không cân bằng và lối sống ít vận động. Thay đổi đơn giản trong thói quen uống nước hàng ngày, bạn có thể chủ động phòng ngừa sự hình thành của sỏi thận một cách hiệu quả.

Vai trò của nước trong việc phòng ngừa sỏi thận

Theo tiến sĩ John Lieske, chuyên gia tiết niệu tại Mayo Clinic (Mỹ), uống đủ nước là biện pháp đơn giản, hiệu quả nhất để ngăn ngừa sỏi thận. Khi cơ thể được cung cấp đủ nước, nước tiểu sẽ loãng hơn, từ đó giảm nồng độ các khoáng chất như canxi, oxalat, uric acid - những thành phần chính cấu tạo nên sỏi. Việc duy trì lượng nước tiểu trên 2 lít mỗi ngày được khuyến nghị cho những người có nguy cơ cao bị sỏi thận.

Nước lọc: Sự lựa chọn hàng đầu

Nước lọc tinh khiết không chỉ giúp cơ thể thanh lọc độc tố mà còn đóng vai trò trung hòa nồng độ các khoáng chất trong nước tiểu.

Uống đủ nước giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận.

Một nghiên cứu đăng trên Clinical Journal of the American Society of Nephrology cho thấy những người duy trì thói quen uống từ 2,5 đến 3 lít nước lọc mỗi ngày có nguy cơ hình thành sỏi thận thấp hơn 40% so với nhóm uống ít hơn 1,5 lít.

Nước chanh: Giàu citrate, chất chống kết tinh sỏi

Nước chanh là một trong những loại thức uống tự nhiên có khả năng ngăn ngừa sỏi thận nhờ chứa hàm lượng citrate cao - chất giúp ức chế sự kết tinh của canxi và oxalat trong thận. Theo tiến sĩ Brian Eisner, Giám đốc chương trình Phòng ngừa sỏi thận tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, nước chanh tươi không đường (hoặc pha loãng) uống mỗi ngày có thể làm tăng citrate niệu, từ đó giảm nguy cơ tái phát sỏi ở những người đã từng mắc bệnh.

Tuy nhiên, ông lưu ý rằng nên tránh dùng nước chanh đóng chai do chứa acid citric tổng hợp và đường - có thể làm tăng gánh nặng cho thận nếu dùng lâu dài.

Nước cam và các loại nước ép trái cây tươi

Ngoài nước chanh, các loại nước ép từ cam, dứa, hoặc quả mọng cũng chứa nhiều citrate và vitamin C - yếu tố giúp chống lại quá trình oxy hóa trong cơ thể. Một nghiên cứu của Viện Thận học Quốc gia Mỹ cho thấy nước cam tươi có hiệu quả tương đương nước chanh trong việc tăng lượng citrate niệu, đặc biệt ở những bệnh nhân có xu hướng tạo sỏi canxi oxalat.

Trà thảo mộc: Hỗ trợ lợi tiểu, chống viêm

Một số loại trà thảo mộc như trà râu ngô, trà bồ công anh, hoặc trà cây mã đề được y học cổ truyền sử dụng từ lâu trong việc hỗ trợ điều trị và phòng ngừa sỏi thận. Các nghiên cứu bước đầu tại Đại học Mahidol (Thái Lan) đã cho thấy chiết xuất từ cây mã đề có tác dụng lợi tiểu, đồng thời làm giảm hình thành tinh thể oxalat canxi trong thận ở mô hình chuột thí nghiệm.

Trà thảo mộc như bồ công anh, mã đề, râu ngô có tác dụng lợi tiểu, chống viêm, ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng việc sử dụng trà thảo mộc nên có sự tư vấn từ bác sĩ chuyên khoa, nhất là với người có tiền sử bệnh gan, thận hoặc đang dùng thuốc đặc trị.

Tránh các loại nước làm tăng nguy cơ sỏi thận

Bên cạnh việc lựa chọn những loại đồ uống tốt, cần tránh các loại nước có thể làm tăng nguy cơ tạo sỏi. Theo nghiên cứu được đăng trên Kidney International Reports, các loại nước ngọt có ga, đặc biệt là cola, chứa phosphoric acid - một yếu tố thúc đẩy sự hình thành sỏi canxi phosphate. Ngoài ra, cà phê và trà đen khi tiêu thụ với lượng lớn cũng có thể làm tăng oxalat niệu.

Phòng ngừa sỏi thận không khó nếu bạn xây dựng được thói quen sinh hoạt lành mạnh, trong đó việc lựa chọn đúng loại thức uống đóng vai trò then chốt. Hãy ưu tiên nước lọc, nước chanh và nước ép trái cây tự nhiên không đường để hỗ trợ chức năng thận và ngăn ngừa sự hình thành sỏi. Kết hợp với lối sống năng động và chế độ ăn khoa học, bạn hoàn toàn có thể kiểm soát và bảo vệ sức khỏe thận một cách bền vững.