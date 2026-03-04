5 dấu hiệu trên móng tay cảnh báo vấn đề sức khỏe nghiêm trọng lại hay bị ngó lơ

Sọc đen dọc trên móng

Sự xuất hiện của một dải màu đen hoặc nâu sẫm chạy dọc theo chiều dài của móng tay là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm nhất mà bạn tuyệt đối không được lờ đi. Đây có thể là biểu hiện của Melanoma dưới móng – một dạng ung thư hắc tố da cực kỳ nghiêm trọng. Nếu vệt màu này không biến mất khi móng mọc dài ra, hoặc có xu hướng lan rộng và sậm màu hơn, bạn cần đến gặp bác sĩ da liễu ngay lập tức để thực hiện sinh thiết và tầm soát kịp thời.

Móng tay dùi trống

Hiện tượng móng tay dùi trống xảy ra khi các đầu ngón tay sưng to và móng trở nên cong vòm, bao quanh đầu ngón tay như mặt kính đồng hồ. Đây thường là hệ quả của việc nồng độ oxy trong máu thấp kéo dài nhiều năm, là triệu chứng điển hình của các bệnh lý nội tạng mãn tính. Thông thường, dấu hiệu này cảnh báo sự hiện diện của ung thư phổi, giãn phế quản, hoặc đôi khi là các khiếm khuyết về tim bẩm sinh.

(Ảnh minh họa: VietNamNet)

Rãnh ngang trên móng (Đường Beau)

Những vết lún hoặc rãnh sâu chạy ngang qua bề mặt móng tay được gọi là đường Beau, cho thấy quá trình sản sinh tế bào móng đã bị đình trệ đột ngột do cơ thể gặp chấn thương hoặc bệnh lý cấp tính. Các nguyên nhân phổ biến bao gồm việc sốt cao kéo dài do nhiễm trùng, tác dụng phụ của hóa trị liệu, hoặc là hệ quả của bệnh tiểu đường không được kiểm soát tốt. Khi thấy nhiều móng cùng xuất hiện rãnh ngang, đó là lúc cơ thể bạn vừa trải qua một đợt suy nhược nghiêm trọng.

Móng tay giòn và dễ gãy

Mặc dù móng tay giòn thường được cho là do tiếp xúc nhiều với nước hoặc hóa chất tẩy rửa, nhưng nếu tình trạng này đi kèm với việc móng dễ bị tách lớp hoặc gãy vụn mà không rõ lý do, hãy kiểm tra tuyến giáp của bạn. Suy giáp (tuyến giáp hoạt động kém) là nguyên nhân hàng đầu khiến quá trình trao đổi chất chậm lại, dẫn đến việc móng tay và tóc không nhận đủ dưỡng chất, trở nên khô yếu và mất đi độ đàn hồi tự nhiên.

Móng tay trắng bệch

Khi phần lớn diện tích móng tay chuyển sang màu trắng đục như thủy tinh mờ, chỉ còn một dải màu hồng hoặc nâu hẹp ở phía đầu móng (gọi là móng Terry), đó có thể là dấu hiệu của các bệnh lý nội tạng nặng. Tình trạng này thường xuất hiện ở những bệnh nhân bị xơ gan, suy thận mãn tính hoặc suy tim xung huyết. Sự thay đổi màu sắc này phản ánh sự sụt giảm protein trong máu và những biến đổi mạch máu dưới móng do bệnh lý nền gây ra.