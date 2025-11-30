3 việc giúp sống khỏe, trẻ lâu không tốn kém

Gary Brecka, 55 tuổi là chuyên gia lĩnh vực sức khỏe với hơn 20 năm kinh nghiệm, đồng sáng lập dịch vụ chăm sóc sức khỏe 10X Health Systems, có nhiều trụ sở tại Mỹ. Dù có nhiều thiết bị hỗ trợ sức khỏe đắt đỏ tại nhà, Gary khẳng định để duy trì sức khỏe và tăng tuổi thọ hoàn toàn không cần quá phức tạp hay tốn kém.

Ông nói với Mail: "Bạn nên kiểm soát giấc ngủ, tiêu thụ thực phẩm nguyên mẫu, loại bỏ tất cả thực phẩm chế biến sẵn ra khỏi chế độ ăn và không nên giới hạn về khả năng vận động. Nếu bạn thành thạo ba điều đó, bạn đã bắt đầu hành trình đảo ngược lão hóa".

Khách hàng của chuyên gia Gary Brecka chủ yếu là người nổi tiếng, giới siêu giàu như chị em nhà Kim Kardashian, David Beckham, Steve Harvey...

1. Ngủ sớm, ngủ đủ giấc

Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng trong mọi khía cạnh của sức khỏe thể chất, nhận thức và cảm xúc cũng như sự khỏe mạnh nói chung. Giấc ngủ đầy đủ đóng vai trọng quan trọng để duy trì sự ổn định của bộ gen, giảm căng thẳng oxy hóa và tăng cường độ dài telomere, từ đó làm chậm lão hóa cơ thể. Ngủ đủ giấc cũng giúp trẻ lâu hơn nhờ việc tăng sản xuất melatonin và hormone tăng trưởng, giúp chống oxy hóa, tái tạo tế bào da và sản xuất collagen.

2. Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Thực phẩm đóng gói cùng các món chiên rán ngập dầu đều chứa một lượng lớn chất béo chuyển hóa và chất béo bão hòa. Những chất béo này sẽ thúc đẩy phản ứng viêm trong cơ thể và đẩy nhanh quá trình lão hóa cơ thể, làn da. Đặc biệt, quá trình chiên ở nhiệt độ cao còn có thể sinh ra các chất có hại như acrylamide, có thể gây tổn thương tế bào và thúc đẩy tốc độ hình thành nếp nhăn, chảy xệ da. Đồ ăn vặt đóng gói, thực phẩm chế biến sẵn cũng chứa hàm lượng muối cao ảnh hưởng đến huyết áp, sức khỏe làn da.

Chuyên gia Gary Brecka khuyến cáo hạn chế tối đa thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn nhanh để bảo vệ sức khỏe, kìm hãm tốc độ lão hóa.

3. Tích cực vận động

Vận động thể chất là thói quen quan trọng để trẻ lâu, lão hóa chậm vì nó giúp duy trì khối cơ, giảm viêm mạn tính, hỗ trợ sức khỏe não bộ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa lão hóa khỏe mạnh là khả năng duy trì chức năng khi về già. Vận động thường xuyên chính là chìa khóa giúp bảo tồn sức mạnh, sự độc lập và khả năng tự chăm sóc bản thân.

Ở cấp độ sinh lý, vận động thường xuyên và điều độ giúp giảm viêm ở tế bào, cải thiện chức năng ty thể và làm chậm quá trình rút ngắn telomere - những chỉ dấu quan trọng của lão hóa sinh học.