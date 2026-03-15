1 loại rau giúp giảm 20% nguy cơ ung thư nếu ăn mỗi tuần, ở Việt Nam bán đầy chợ với giá rẻ bèo

Nhóm nghiên cứu đã tiến hành phân tích tổng hợp 198 nghiên cứu đạt tiêu chuẩn, với dữ liệu từ khoảng 4,7 triệu người tham gia. Trong số này ghi nhận gần 139.000 trường hợp mắc ung thư.

Ăn khoảng 4 củ cà rốt mỗi tuần có thể giảm nguy cơ ung thư

Trong nghiên cứu, lượng cà rốt tiêu thụ của người tham gia được thu thập thông qua bảng câu hỏi về chế độ ăn uống. Sau đó, các nhà khoa học phân tích mối liên hệ giữa lượng cà rốt tiêu thụ, nồng độ alpha-carotene trong máu và nguy cơ mắc ung thư.

Kết quả cho thấy những người ăn khoảng 400 gram cà rốt mỗi tuần – tương đương khoảng 4 củ cỡ trung bình – có nguy cơ mắc ung thư thấp hơn tới 20% so với nhóm gần như không ăn loại thực phẩm này.

Ngay cả khi lượng tiêu thụ chỉ khoảng 60 gram mỗi tuần, nguy cơ mắc ung thư vẫn có thể giảm khoảng 4%.

Các nhà khoa học cho rằng lợi ích này chủ yếu đến từ alpha-carotene, một hợp chất thuộc nhóm carotenoid có hàm lượng cao trong cà rốt. Đây là chất chống oxy hóa mạnh, có khả năng bảo vệ tế bào trước sự tấn công của các gốc tự do, từ đó hạn chế tổn thương DNA và giảm nguy cơ hình thành khối u.

Không chỉ chống oxy hóa, cà rốt còn hỗ trợ miễn dịch

Ngoài tác dụng chống oxy hóa, carotenoid trong cà rốt còn có thể giúp tăng cường hệ miễn dịch. Một số nghiên cứu cho thấy việc ăn cà rốt ít nhất 3 lần mỗi tuần có thể làm tăng nồng độ carotenoid trong cơ thể, qua đó cải thiện khả năng bảo vệ tế bào trước các tác nhân gây hại.

Các thí nghiệm trên động vật cũng ghi nhận một số hợp chất tự nhiên trong cà rốt có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa glucose, tăng sức bền khi vận động và làm chậm một số dấu hiệu lão hóa.

Những kết quả này cho thấy cà rốt không chỉ là loại rau củ quen thuộc mà còn có tiềm năng mang lại nhiều lợi ích sức khỏe lâu dài.

Cách chế biến ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ dinh dưỡng

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách chế biến cà rốt có thể ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hấp thụ các dưỡng chất quan trọng.

Khi ăn sống, cà rốt giữ được nhiều vitamin C và enzyme tự nhiên. Tuy nhiên, beta-carotene – tiền chất của vitamin A – lại khó được cơ thể hấp thụ khi ở dạng thô.

Vì vậy, nhiều chuyên gia khuyến nghị nên chế biến cà rốt hợp lý để tăng hiệu quả hấp thụ dưỡng chất.

Một phương pháp được đánh giá tốt là hấp cà rốt khoảng 10 phút. Khi được làm mềm, cấu trúc tế bào của cà rốt sẽ giải phóng nhiều beta-carotene hơn so với khi ăn sống, đồng thời hạn chế thất thoát vitamin tan trong nước.

Ngoài ra, xào cà rốt với một lượng nhỏ dầu, chẳng hạn như dầu ô liu, cũng giúp cơ thể hấp thụ beta-carotene hiệu quả hơn. Bởi carotenoid là nhóm chất tan trong chất béo, sự có mặt của dầu sẽ hỗ trợ quá trình hấp thụ. Tuy nhiên, nên xào nhanh ở nhiệt độ vừa phải để tránh làm giảm giá trị dinh dưỡng.

Dưới đây là 5 món ngon đơn giản với cà rốt giúp người nội trợ thay đổi thực đơn của gia đình.

