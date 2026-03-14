Uống nhiều nước tăng lực, người đàn ông yếu liệt hai chân

Ngày 14/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Hậu Lộc thông báo sức khỏe người bệnh đã phục hồi, có thể đi lại, sau quá trình bù điện giải tích cực. Trước đó, gia đình đưa anh vào viện cấp cứu khi hai chân yếu dần, đau nhức cơ và hoàn toàn không thể tự đứng dậy.

Khai thác bệnh sử, bác sĩ ghi nhận tối trước ngày nhập viện, người đàn ông uống rượu cùng bạn bè. Cảm thấy khát, anh uống tiếp hai lon nước tăng lực. Anh cũng tiết lộ suốt hai tháng qua, bản thân duy trì thói quen uống một đến hai lon thức uống này mỗi ngày để tỉnh táo làm việc. Sáng hôm sau, anh thức giấc và hoảng hốt khi phát hiện hai chân tê liệt. Qua xét nghiệm lâm sàng, ê kíp y tế chẩn đoán anh mắc hội chứng liệt chu kỳ do hạ kali máu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Nghiêm, Trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức tích cực và Chống độc, giải thích việc lạm dụng nước tăng lực dài ngày làm rối loạn chuyển hóa và mất cân bằng điện giải. Mỗi lon nước này chứa khoảng 39 gram đường, vượt xa mức giới hạn 25 gram mỗi ngày đối với người trưởng thành. Lượng đường dung nạp quá lớn khiến đường huyết tăng vọt, sinh ra hiện tượng lợi niệu thẩm thấu. Khi đó, thận tăng cường đào thải đường qua nước tiểu, kéo theo lượng lớn nước và các khoáng chất thiết yếu, đặc biệt là kali.

Khoáng chất kali đóng vai trò then chốt trong việc duy trì chức năng cơ bắp và hệ thần kinh. Tình trạng thiếu hụt kali khiến cơ thể mệt mỏi, đau yếu cơ, dẫn đến liệt chi tạm thời và thậm chí gây rối loạn nhịp tim đe dọa tính mạng.

Bác sĩ Nghiêm nhấn mạnh tình trạng liệt cơ do hạ kali có thể hồi phục nhanh nếu y bác sĩ can thiệp sớm. Tuy nhiên, triệu chứng sẽ tái phát nếu người bệnh tiếp tục duy trì thói quen ăn uống thiếu lành mạnh. Chuyên gia y tế khuyên cộng đồng ưu tiên dùng nước lọc giải khát, ăn uống đủ chất, tuyệt đối không dùng thức uống tăng lực thay nước lọc và cần đến ngay cơ sở y tế khi cơ thể xuất hiện dấu hiệu yếu liệt cơ.