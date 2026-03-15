Malaysia cảnh báo kiểu 'ngủ 6 giây' có thể gây chết người

Gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội liên tục xuất hiện nhiều video ngắn, trong đó quay cảnh một người dường như "ngủ thiếp đi" sau khi được ai đó ấn vào một số điểm nhất định trên cổ, vai hoặc gáy. Chỉ ít giây sau, họ tỉnh lại với vẻ bối rối hoặc mất phương hướng. Người lan truyền video nói đây là "liệu pháp ngủ 6 giây", giúp "thiết lập lại" não bộ, giảm căng thẳng và loại bỏ năng lượng tiêu cực khỏi cơ thể.

Bộ Y tế Malaysia hôm 9/3 khẳng định đây thực ra là hành động tạo áp lực lên vùng cổ cho đến khi người được trị liệu mất ý thức do não không nhận đủ oxy. Bộ cũng nhấn mạnh không có bất kỳ bằng chứng khoa học hay y học nào chứng minh hiệu quả của nó.

"Những thủ thuật này có thể gây ra nhiều biến chứng y khoa nghiêm trọng, bao gồm ngất đột ngột, đột quỵ, tổn thương động mạch cảnh, rối loạn nhịp tim, thiếu oxy não, tổn thương não vĩnh viễn, co giật, thậm chí tử vong", bộ cảnh báo.

Một người tỉnh lại sau khi thực hiện 'liệu pháp ngủ 6 giây'. Ảnh: Free Malaysia Today

Theo cơ quan này, hiện tượng trên là ngất co giật do tác động y tế - một dạng ngất xỉu kèm theo các cử động giống như động kinh do sự gián đoạn đột ngột nguồn cung cấp oxy cho não. Bộ khẳng định liệu pháp "ngủ 6 giây" không được bất kỳ cơ quan y tế nào công nhận.

"Đây không phải là biện pháp trị liệu hay chăm sóc sức khỏe hợp pháp, mà là hành vi tác động vật lý tiềm ẩn nguy cơ cao, có thể gây tổn hại nghiêm trọng cho người tham gia", người đại diện bộ cho biết.

Do không được pháp luật quản lý, phương pháp này cũng không có bất kỳ hướng dẫn hay quy chuẩn nào về việc áp dụng.

Bộ đồng thời cảnh báo phương pháp trên vi phạm các nguyên tắc y khoa cơ bản như "không gây hại" và nguyên tắc đồng thuận có hiểu biết, khi nhiều người có thể bị đánh lừa rằng việc mất ý thức chỉ đơn giản là "ngủ". Cơ quan này khuyến cáo người dân chỉ nên tìm kiếm tư vấn và điều trị từ các nhân viên y tế đã được cấp phép hành nghề.

Đồng quan điểm, tổ chức vận động sức khỏe Public Health Malaysia (PHM) cũng cảnh báo cảm giác dễ chịu tạm thời mà một số người trải qua trong "liệu pháp ngủ 6 giây" thực chất là phản ứng khẩn cấp của cơ thể khi não bị thiếu oxy. Khi nguồn oxy suy giảm, cơ thể kích hoạt cơ chế phòng vệ, giải phóng các hormone như adrenaline, noradrenaline cùng dopamine và endorphin, tạo cảm giác nhẹ nhõm hoặc hưng phấn thoáng qua. Tuy nhiên, đây chỉ là phản ứng sau khi cơ thể vừa đối mặt với khoảnh khắc nguy hiểm, không phải lợi ích thực sự với sức khỏe.

PHM ví cảm giác này giống như người suýt chết đuối nhưng kịp ngoi lên thở lại - cảm giác dễ chịu có thể rất mạnh, nhưng bản thân việc suýt chết đuối vẫn vô cùng nguy hiểm.

"Trên thực tế, não không có nguồn dự trữ oxy và cần được cung cấp máu liên tục từng giây, vì vậy rủi ro là rất lớn và khó lường", tổ chức này cho biết, nhấn mạnh liệu pháp ngủ 6 giây có thể gây ngừng tim đột ngột, đặc biệt ở những người có bệnh tim mạch hoặc mạch máu chưa được phát hiện.