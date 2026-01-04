3 lý do nên ăn vỏ hành tây: Phần bỏ đi này hóa ra lại rất giàu dưỡng chất

Trong căn bếp của nhiều gia đình, vỏ hành tây thường được xem là phần không thể sử dụng và nhanh chóng bị loại bỏ. Tuy nhiên, các nghiên cứu dinh dưỡng gần đây cho thấy lớp vỏ khô, mỏng này lại chứa hàm lượng cao các hợp chất chống oxy hóa và chất xơ – những thành phần quan trọng đối với sức khỏe miễn dịch, tiêu hóa và chuyển hóa.

Nếu được làm sạch và sử dụng đúng cách, vỏ hành tây không chỉ giúp tăng giá trị dinh dưỡng của bữa ăn mà còn góp phần giảm lãng phí thực phẩm. Dưới đây là ba lý do khoa học giải thích vì sao vỏ hành tây xứng đáng được "giữ lại" thay vì bỏ đi.

1. Tác dụng của vỏ hành tây

1.1. Vỏ hành tây giàu chất chống oxy hóa, giúp tăng cường sức đề kháng

Theo Erin Palinski-Wade, chuyên gia dinh dưỡng tại bang New Jersey (Mỹ), lớp vỏ ngoài của hành tây thực chất chứa lượng chất dinh dưỡng cao hơn đáng kể so với phần ruột bên trong. Các nghiên cứu cho thấy vỏ hành tây, đặc biệt là vỏ hành đỏ, rất giàu flavonoid – nhóm hợp chất chống oxy hóa có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào, cụ thể:

- Vỏ hành đỏ là nguồn cung cấp dồi dào anthocyanin, một flavonoid tạo màu đỏ tím đặc trưng.

- Các loại vỏ hành khác chứa hàm lượng cao quercetin, một flavonoid phổ biến với tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.

Anthocyanin và quercetin có khả năng trung hòa các gốc tự do – những phân tử không ổn định có thể gây tổn thương tế bào, làm suy yếu hệ miễn dịch và thúc đẩy quá trình lão hóa. Nhờ đó, việc bổ sung các hợp chất này thông qua thực phẩm có thể góp phần nâng cao sức đề kháng và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tật.

Vỏ hành tây có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa.

Đáng chú ý, flavonoid vẫn có mặt trong phần ruột hành nhưng với nồng độ thấp hơn nhiều. Một số nghiên cứu cho thấy bột làm từ vỏ hành tây có thể chứa hàm lượng quercetin cao gấp hơn chục lần so với phần ăn được bên trong củ hành. Điều này lý giải vì sao vỏ hành được xem là "kho báu" chống oxy hóa ít được chú ý trong chế độ ăn hàng ngày.

1.2. Giúp bổ sung chất xơ – dưỡng chất mà nhiều người đang thiếu

Bên cạnh chất chống oxy hóa, vỏ hành tây còn là nguồn chất xơ dồi dào, thậm chí cao hơn phần ruột của củ hành. Trong khi đó, thực tế cho thấy phần lớn người trưởng thành không đạt được lượng chất xơ khuyến nghị mỗi ngày. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng chế độ ăn giàu chất xơ có liên quan đến hàng loạt lợi ích sức khỏe, bao gồm:

- Hỗ trợ nhu động ruột đều đặn, giảm táo bón

- Giúp ổn định đường huyết, hạn chế tăng đường huyết sau ăn

- Góp phần giảm cholesterol máu

- Hỗ trợ phòng ngừa một số bệnh ung thư

- Tạo cảm giác no lâu, có lợi cho kiểm soát cân nặng…

Việc tận dụng vỏ hành tây trong nấu ăn, dù chỉ với một lượng nhỏ, cũng có thể góp phần bổ sung chất xơ tự nhiên vào khẩu phần ăn hàng ngày. Đây là cách đơn giản nhưng hiệu quả để cải thiện chất lượng dinh dưỡng mà không cần thay đổi quá nhiều thói quen ăn uống.

1.3. Góp phần giảm lãng phí thực phẩm – lợi ích cho sức khỏe và môi trường

Một lợi ích quan trọng khác của việc sử dụng vỏ hành tây là giảm thiểu lãng phí thực phẩm – vấn đề đang được quan tâm trên toàn cầu. Theo TS. Megan Meyer, nhà nghiên cứu miễn dịch dinh dưỡng tại Bắc Carolina, tại một số quốc gia, mỗi ngày có thể có từ 300–500 kg vỏ hành tây bị vứt bỏ. Riêng tại Mỹ, khoảng 30–40% nguồn cung cấp thực phẩm bị lãng phí.

Trên thực tế, một số công ty thực phẩm đã bắt đầu tận dụng vỏ hành tây trong các sản phẩm chế biến sẵn. Các nghiên cứu cho thấy việc bổ sung vỏ hành tây vào mì ống tăng cường dinh dưỡng có thể cải thiện đáng kể các đặc tính dinh dưỡng của sản phẩm. Nhờ đó, vỏ hành tây đã được ứng dụng trong các loại thực phẩm như bánh mì không chứa gluten, bánh mì lúa mì hay chả thịt.

Vỏ hành tây có thể gây khó tiêu hóa với những người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích.

2. Lưu ý khi ăn vỏ hành tây

Dù mang lại nhiều lợi ích, vỏ hành tây không nên được sử dụng tùy tiện. Theo Palinski-Wade, vỏ hành tây chỉ nên dùng với lượng nhỏ và không nên ăn sống. Lý do là vì vỏ hành khá cứng, có thể gây nghẹn và khó nhai. Ngoài ra, chúng cũng khó tiêu hóa, đặc biệt với những người có dạ dày nhạy cảm hoặc mắc hội chứng ruột kích thích.

Một rủi ro tiềm ẩn khác là dư lượng thuốc trừ sâu bám trên lớp vỏ ngoài, do đó, các chuyên gia khuyến cáo nên:

- Ưu tiên chọn hành tây hữu cơ

- Rửa thật kỹ vỏ hành trước khi sử dụng.

Bên cạnh đó, hành tây từng liên quan đến một số vụ thu hồi thực phẩm và lớp vỏ ngoài có nguy cơ nhiễm khuẩn cao hơn. Vì vậy, việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn thực phẩm là rất quan trọng, bao gồm: Làm sạch, tách riêng, nấu chín và làm lạnh đúng cách.

3. Cách chế biến vỏ hành tây an toàn và dễ áp dụng

Vỏ hành tây không nên được ăn trực tiếp mà nên dùng như nguyên liệu tạo hương vị và tăng dinh dưỡng.

Một số cách chế biến đơn giản gồm:

- Ninh vỏ hành trong nước dùng rau củ hoặc nước dùng gà để tăng hương vị

- Cho vỏ hành vào súp hoặc món hầm, sau đó lọc bỏ trước khi ăn

- Phơi khô, nghiền vỏ hành thành bột mịn để dùng làm gia vị hoặc trộn vào các món nướng như bánh quy nhằm tăng hương vị và giá trị dinh dưỡng...

Những cách này giúp tận dụng được lợi ích của vỏ hành tây mà vẫn đảm bảo an toàn và dễ tiêu hóa.

Vỏ hành tây – phần thực phẩm thường bị bỏ đi – thực chất lại là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa, chất xơ và mang giá trị lớn trong việc giảm lãng phí thực phẩm. Khi được sử dụng đúng cách, với lượng vừa phải và đảm bảo vệ sinh an toàn, vỏ hành tây có thể trở thành một bổ sung hữu ích cho chế độ ăn uống lành mạnh, tiết kiệm và bền vững hơn.