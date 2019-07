12 thói quen tưởng vô hại nhưng lại gieo tai họa, rước tỉ thứ bệnh nguy hiểm vào người

1. Bịt mũi khi hắt hơi: Theo Tạp chí Y khoa The BMJ: Nếu bịt chặt mũi và miệng khi hắt hơi thì áp lực vẫn được tạo ra nhưng không được giải phóng, điều đó khiến áp lực có thể tăng trở lại xoang hoặc sau mũi, qua miệng và cổ họng hoặc thậm chí là lồng ngực. Khi áp lực đi qua đường mũi đến tai, nó có thể dẫn đến màng nhĩ hoặc tổn thương tai trong. Thậm chí khi áp lực dồn nén quá lớn cũng có thể gây ra các chấn thương khác do mạch máu bị vỡ ở bất kỳ khu vực nào như ngực, cổ họng, mắt hoặc não. Mặc dù các chấn thương này hiếm gặp nhưng để đảm bảo an toàn sức khỏe, hãy hắt hơi 1 cách tự nhiên.