11 thói quen hủy hoại sức khỏe khủng khiếp, bác sĩ khuyên bạn từ bỏ càng sớm càng tốt

1. Nhịn tiểu: Thói quen này khiến nước tiểu sẽ bị ứ đọng, vi khuẩn có cơ hội phát triển trong bàng quang và có thể di chuyển ngược dòng về thận của bạn. Vệ sinh đúng lúc làm giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng. As As An Anari, MD, giám đốc y tế của Tập đoàn y tế Montefiore, nói rằng việc nhịn tiểu có thể khiến bạn bị nhiễm trùng bàng quang, thận và thậm chí là ảnh hưởng tuyến tiền liệt.

