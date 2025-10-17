Bệnh viện lên tiếng về thông tin nam sinh bị tai nạn giao thông tử vong vì cấp cứu trễ

Theo bác sĩ Thanh, sự việc xảy ra vào lúc 18g30 ngày 12/10. Thời điểm này, Khoa Cấp cứu – Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa tiếp nhận một nam bệnh nhân chưa rõ họ tên, khoảng 18 tuổi, được xe SOS đưa vào bệnh viện trong tình trạng kích thích, không tiếp xúc được, không có thân nhân đi cùng. Ngay sau khi tiếp nhận, người bệnh được thăm khám, chỉ định thực hiện cận lâm sàng và cho y lệnh điều trị theo quy trình chuyên môn.

Bệnh viện Bà Rịa.

Đến 21 giờ 55 phút cùng ngày, người bệnh được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực và Chống độc. Tuy nhiên, đến 5 giờ ngày 13/10, bác sĩ đánh giá tình trạng người bệnh hôn mê sâu, mạch cảnh không bắt được, đồng tử 2 bên không phản xạ ánh sáng. Người bệnh được kết luận tử vong. Do không có thân nhân nên được bệnh viện tiến hành làm thủ tục chuyển nhà đại thể theo quy định.

Đến ngày 15/10, Bệnh viện nhận được thông tin từ trang Facebook có tên “Thanh Xuân” đã đăng tải các thông tin liên quan đến tắc trách từ Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Ban Giám đốc Bệnh viện đã tổ chức cuộc họp khẩn với các Khoa, Phòng liên quan để xác minh, rà soát toàn bộ quy trình tiếp nhận và điều trị người bệnh.

Qua kiểm tra, lãnh đạo bệnh viện nhận thấy, các thông tin đăng tải trên trang Facebook nêu trên là chưa chính xác, gây ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động chuyên môn của bệnh viện.

Theo Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa Dương Thanh, cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa đã gửi công văn đến Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an TPHCM và Công an phường Tam Long, đề nghị phối hợp điều tra, xác minh và xử lý các thông tin sai sự thật được đăng tải trên mạng xã hội theo quy định của pháp luật.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin về việc gia đình nạn nhân cho biết khi T. bị tai nạn được đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu nhưng không được cứu chữa kịp thời. Lý do bệnh viện chờ người nhà có mặt để xác định danh tính mới tiến hành cấp cứu. Từ thông tin này, sáng 17/10, lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM đã có văn bản khẩn yêu cầu Bệnh viện đa khoa Bà Rịa báo cáo nhanh về quá trình tiếp nhận, chẩn đoán, xử trí và theo dõi điều trị bệnh nhân.

Ngoài ra, Sở Y tế chỉ đạo giám đốc bệnh viện khẩn trương thành lập Hội đồng chuyên môn để đánh giá toàn diện quá trình tiếp nhận, cấp cứu, điều trị người bệnh theo đúng quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 24/10/2025.