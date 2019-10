Phao câu, chân…gà ngoại siêu rẻ "tấn công" gà Việt Nam

Thứ Ba, ngày 29/10/2019 11:30 AM (GMT+7)

Lượng thịt gà giá rẻ nhập khẩu vào VN tăng mạnh, trong khi giá gà công nghiệp trong nước vẫn quá rẻ, người chăn nuôi thua lỗ.

Theo Cục Chăn nuôi (Bộ NN-PTNT), năm 2018 Việt Nam nhập khẩu hơn 128 ngàn tấn (hơn 116,3 triệu USD) thịt gà các loại. 9 tháng năm 2019, Việt Nam nhập khẩu hơn 105,7 nghìn tấn thịt gà, tương ứng giá trị hơn 96,5 triệu USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, 60% là thịt đùi gà với gần 63.500 tấn; gà nguyên con (gà loại của Hàn Quốc) chiếm 13% tương đương hơn 14.000 tấn; còn lại là các sản phẩm là cánh, chân, mề, gan, da, xương, sụn, phao câu,... giá bình quân các sản phẩm là 0,913 USD/kg (tính ra, giá gà nhập khẩu chỉ mới gần 21.000 đồng/kg).

Dự kiến, năm 2019 Việt Nam nhập khẩu khoảng 150.000 tấn, loại có khả năng cạnh tranh với gia cầm trong nước là thịt đùi khoảng 90.000 tấn, chiếm hơn 10% so với thịt gia cầm, 13,5% so với thịt gà và 30,4% so với thịt gà công nghiệp.

Người chăn nuôi trong nước kêu cứu giá bán thấp, thua lỗ do gà nhập khẩu giá rẻ tràn vào nhiều.

Thế nhưng, Cục Chăn nuôi cũng khẳng định, số lượng thịt gà các loại nhập khẩu vào Việt Nam không ảnh hưởng đến thị phần và giá thịt gà trong nước. Bởi số lượng có tăng nhưng không tăng nhiều, nhập khẩu thịt gà tăng một phần do bệnh Dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) làm giảm sản lượng thịt lợn.

Ngược lại, người chăn nuôi gà trong nước lại đang khóc ròng vì giá gà xuất chuồng bán quá rẻ so với giá thành, người chăn nuôi thua lỗ nặng nề.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi gia cầm Đông Nam Bộ cho biết, giá gà công nghiệp lông trắng sau một thời gian dài xuống mức 12.000-13.000 đồng/kg nay đã quay đầu tăng lên mức 21.000-22.000 đồng/kg. Song, với mức giá này người chăn nuôi vẫn chịu lỗ 3.000-4.000 đồng/kg.