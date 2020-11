Ô tô ế đầy kho, xe Indonesia giá rẻ chưa đến 300 triệu đồng/chiếc vẫn về nhiều

Thứ Sáu, ngày 13/11/2020 13:30 PM (GMT+7)

Trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Thái Lan và Indonesia nhiều nhất.

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải quan, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong tháng 10/2020 đạt 13.653 chiếc. Tổng trị giá nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng đạt 283,1 triệu USD.

Lũy kế 10 tháng năm 2020, tổng lượng ô tô nhập khẩu nguyên chiếc nhập khẩu vào Việt Nam đạt 80.110 chiếc, tương ứng giảm 33,8% so với cùng kì năm 2019, tổng trị giá đạt 1,7 tỷ USD, tương ứng giảm 34,5% so với cùng kì.

Trước đó, trong tháng 9/2020, các doanh nghiệp đã nhập khẩu 12.000 ô tô các loại, với giá trị đạt 250 triệu USD.

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong tháng 10, Việt Nam nhập khẩu ô tô từ Thái Lan và Indonesia nhiều nhất. Cụ thể, có khoảng 7.599 chiếc được nhập từ Thái Lan, tổng giá trị 150,3 triệu USD, chiếm 56% tổng sản lượng nhập khẩu ô tô. Trong khi đó, lượng ô tô từ Indonesia nhập khẩu về trong tháng 10 chiếm khoảng 30% tổng lượng ô tô nhập khẩu trong tháng với 4.048 chiếc, tương đương trị giá đạt trên 52,1 triệu USD. Như vậy, giá trung bình một chiếc ô tô Thái Lan về Việt Nam vào khoảng gần 460 triệu đồng còn một chiếc xe Indonesia có giá chưa đầy 300 triệu đồng.

Đáng chú ý, ô tô nhập từ Ấn Độ chỉ đạt sản lượng 13 chiếc nhưng giá nguyên chiếc đạt 500.000 USD (khoảng 11,6 tỷ đồng).

Hiện tại, tình hình tiêu thụ ô tô ở Việt Nam vẫn chưa được cải thiện nhiều do ảnh hưởng của Covid-19. Thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, tháng 9/2020, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 27.252 xe, tăng 32% so với tháng 8/2020 nhưng vẫn giảm 2% so với tháng 9/2019. Cộng dồn 9 tháng đầu năm, doanh số bán hàng của toàn thị trường vẫn giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xe du lịch giảm 23%, xe thương mại giảm 20% và xe chuyên dụng giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù nhu cầu về ô tô cuối năm đang tăng lên, nhưng doanh số bán vẫn kém xa so với cùng kỳ năm ngoái. Không những thế, số lượng ô tô tồn kho vẫn khá lớn. Nhiều mẫu xe không chỉ có hàng tồn của năm 2019 mà còn của năm 2018.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt cho biết, dự kiến tổng cung ô tô quý 4/2020 sẽ đạt 127.000 chiếc, trong khi tổng cầu vào khoảng 122.000 chiếc. Do đó, dư cung hơn 4.000 chiếc. Cùng với đó, lượng xe tồn kho vẫn còn tương đối lớn, với khoảng 85.000 chiếc, nên đang ở mức cao.

