Khẩu trang vải kháng khuẩn 7.000 đồng/chiếc: Dân mạng săn lùng nhưng chưa có hàng

Thứ Năm, ngày 06/02/2020 16:00 PM (GMT+7)

Công ty Dệt kim Đông Xuân (Hà Nội) vừa đưa ra thị trường loại khẩu trang vải chống khuẩn, tái sử dụng khoảng 30 lần giặt và có thể sử dụng trong phòng dịch… khiến chị em săn lùng.

Sản phẩm được may bằng vải dệt kim 2 lớp, trong đó có một lớp kháng khuẩn, tái sử dụng khoảng 30 lần giặt, có thể sử dụng trong phòng dịch. Nguyên liệu hoàn toàn do Công ty tự chủ sản xuất. Giá bán lẻ là 7.000 đồng/chiếc. Sản phẩm đang thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng khi dịch cúm do virus Corona vẫn đang diễn ra phức tạp.

Trên các trang mạng xã hội, khi biết thông tin thị trường sẽ có loại khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể tái sử dụng 30 lần giặt, nhiều chị em đã đồng loạt đặt hàng, hỏi địa chỉ để mua cho gia đình sử dụng.

Tại nhiều diễn đàn mạng xã hội, nhiều chị em đã đồng loạt đặt hàng hỏi địa chỉ để mua

Tuy nhiên, khi phóng viên khảo sát tại một số quầy thuốc lớn trên đường Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội), nhân viên bán hàng cho biết không bán loại khẩu trang này.

Được biết, khẩu trang được may hoàn toàn từ loại vải kháng khuẩn của Dệt kim Đông Xuân đã được sản xuất để xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản từ nhiều năm qua. Loại vải này được khách hàng Nhật Bản chuyên sử dụng may quần áo trẻ em và nhiều vật dụng tại các bệnh viện. Theo tiêu chuẩn kiểm định của Nhật Bản, loại vải này có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi nảy nở và ngăn chặn được vi khuẩn trong 30 lần giặt.

Khẩu trang vải có thể ngăn ngừa vi khuẩn sinh sôi nảy nở và ngăn chặn được vi khuẩn trong 30 lần giặt

Với công suất 7-8 tấn vải kháng khuẩn/ngày, tương đương có thể sản xuất được trên 300.000 khẩu trang/ngày nhưng hiện Đông Xuân chỉ may được 50.000 khẩu trang mỗi ngày vì đây không phải là sản phẩm chính của công ty. Tuy nhiên theo lãnh đạo công ty, hiện công ty đang hợp tác với một số đơn vị gia công khác nên trong tuần tới, công suất sẽ được nâng lên khoảng 200.000 khẩu trang/ngày để tăng cường bán ra cho người tiêu dùng.

Ông Lê Tiến Trường - TV. HĐQT, TGĐ Tập đoàn dệt may Vinatex cho biết, ngay khi được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Tập đoàn đã có điện khẩn gửi các đơn vị thành viên, nhất là 2 đơn vị Công ty TNHH MTV Dệt kim Đông Xuân và TCT May Đồng Nai – CTCP. Với Dệt kim Đông Xuân là sản xuất vải dệt kim kháng khuẩn, còn May Đồng Nai là sản xuất vải không dệt kháng khuẩn để cung ứng cho một số đơn vị ngành May như: May 10, May Hưng Yên, Việt Tiến, Dệt May Huế, Dệt May Hòa Thọ, Hanosimex,… để sản xuất các loại khẩu trang kháng khuẩn.

Lãnh đạo Vinatex cho biết, do là mặt hàng mới, nên mỗi công nhân chỉ sản xuất trung bình được khoảng 100 sản phẩm/ngày, tuy nhiên đến nay đã nâng được công suất lên 300 – 400 sản phẩm/người/ngày. Dự kiến, trong thời gian tới sẽ cung ứng được ra thị trường từ 300 – 400 nghìn sản phẩm/ngày, và phục vụ ngay tại địa phương, những nơi mà DN trú đóng.

