Khẩu trang cháy hàng, khách sạn đìu hiu vì... sợ virus Corona

Thứ Năm, ngày 30/01/2020 15:00 PM (GMT+7)

Khẩu trang cháy hàng, quán xá ế ẩm, phòng khách sạn chỉ đạt công suất 20% so với trước khi dịch viêm phổi lạ liên quan virus Corona xuất hiện...

Khách du lịch Hội An đeo khẩu trang kín mít vì lo sợ dịch bệnh

Quán xá ế ẩm, khách sạn đìu hiu

“Tính đến 8h ngày 30/1, tại TP Đà Nẵng đang theo dõi 24 trường hợp nghi ngờ bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona, hiện sức khỏe của nhiều bệnh nhân đã ổn định, một vài trường hợp có sốt nhẹ. Sở Y tế TP Đà Nẵng đã lấy mẫu 39 trường hợp để làm xét nghiệm, 28/39 mẫu đã có kết quả và đều âm tính với chủng mới của vi rút Corona. Hôm qua (29/1), UBND TP Đà Nẵng có văn bản thống nhất chủ trương đầu tư gần 20 tỷ đồng mua 1 hệ thống ECMO; 10 máy thở; 10 monitoring theo dõi bệnh nhân; 30 bơm tiêm điện; 2 máy thở di động; 30 máy truyền dịch; 10 máy nuôi ăn; 1 máy X-quang di động để ứng phó với dịch viêm phổi.”

Trước tình trạng dịch viêm phổi lạ do chủng mới của virus Corona (virus viêm phổi Vũ Hán, Trung Quốc) diễn biến phức tạp, lượng khách du lịch tại Đà Nẵng giảm sút đáng kể.

Quán xá dọc các tuyến đường như Võ Nguyên Giáp, Hồ Nghinh, Nguyễn Văn Thoại, Hồ Xuân Hương, chợ Hàn... vắng vẻ lạ thường, nhiều hàng quán phải đóng cửa then cài vì ế ẩm.

Một người bán trái cây trên đường Nguyễn Văn Thoại (quận Ngũ Hành Sơn) cho hay, trước đây mỗi ngày có vài chục khách du lịch ghé mua trái cây, nhưng từ mùng 2 Tết đến nay vắng bóng hẳn. Nhiều nhà hàng ven biển Đà Nẵng lâu nay là điểm đến ưa thích của khách du lịch nước ngoài, nhất là du khách Trung Quốc nay cũng rơi vào cảnh đìu hiu.

Không chỉ các nhà hàng, quán ăn, lượng khách lưu trú tại các khách sạn trên địa bàn Đà Nẵng cũng rơi vào cảnh hụt khách dù thành phố chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh liên quan virus Corona.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở du lịch TP Đà Nẵng cho biết, dịp Tết Nguyên đán 2020 có 335 nghìn lượt khách du lịch đến Đà Nẵng, tăng 2% so với cùng kỳ nhưng lại giảm 15 - 20% lượng khách lưu trú do tâm lý lo sợ dịch bệnh.

​Khách du lịch tại Đà Nẵng đeo khẩu trang kín khi dạo phố

Ông Nguyễn Văn Duẩn, Giám đốc vùng 6 kiêm Giám đốc khách sạn Mường Thanh Luxury Đà Nẵng cho biết, lo ngại về dịch viêm phổi do virus corona, hầu hết booking các đoàn khách Trung Quốc của hệ thống khách Mường Thanh ở Đà Nẵng và Nha Trang đã hủy.

“Hệ thống hủy rất nhiều, các booking của khách Trung Quốc trong tháng 2 đã hủy hết. Một số đoàn Hàn Quốc cũng đặt vấn đề hủy. Đây là tình trạng chung của những khách sạn chuyên đón khách Trung, Hàn từ Đà Nẵng đến Nha Trang”, ông Duẩn nói và cho biết thêm, công suất buồng phòng bình thường đạt 70 - 80% nay chỉ còn 10-15%.

Nhân viên lễ tân khách sạn Thanh Hà (quận Sơn Trà) cho biết, từ khi xuất hiện dịch viêm phổi ở Trung Quốc, nhiều đoàn khách đặt phòng trước đó đã báo hủy. Hiện công suất buồng phòng của khách sạn chỉ khoảng 30% và khách chủ yếu là người Việt.

Nhiều quán xá vắng khách do ảnh hưởng của dịch viêm phổi lạ

Những năm trở lại đây, Đà Nẵng là thị trường du lịch tiềm năng, mỗi năm đón hàng triệu lượt khách du lịch, nhất là khách Trung Quốc, Hàn Quốc. Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của virus viêm phổi Vũ Hán, những địa điểm du lịch sầm uất nhất Đà Nẵng rơi vào cảnh đìu hiu.

Khẩu trang cháy hàng

Tại Đà Nẵng, những ngày sau Tết hễ ra đường là thấy cảnh người người đeo khẩu trang vì lo sợ dịch bệnh. Tối 29/1, rạp phim tại Big C Đà Nẵng chật kín, ai nấy cũng đeo khẩu trang như biện pháp tất yếu để bảo vệ mình trước dịch bệnh nguy hiểm.

Người người đeo khẩu trang dạo phố, nhiều đại lý không đủ khẩu trang cung cấp

Ghi nhận của PV, những ngày Tết lượng khách du lịch đổ về phố cổ Hội An rất đông. Ai nấy cũng đeo khẩu trang khi dạo phố. Nhiều quầy thuốc tây không đủ khẩu trang để phục vụ phải "cầu cứu" các đại lý phân phối lớn nhưng vẫn không thấm tháp với nhu cầu sử dụng quá lớn.

Phi - chủ đại lý phân phối thuốc, dụng cụ y tế tại thị trấn Nam Phước (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam - cho biết, từ mùng 1 Tết, thời điểm tình trạng dịch viêm phổi lạ do chủng mới của virus Corona diễn biến phức tạp, mỗi ngày cửa hàng chuyển xuống TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) 20.000 chiếc khẩu trang y tế. Tăng 40 lần so với ngày thường dù giá bán vẫn giữ nguyên.

"Nơi mua chủ yếu là các khách sạn, các đơn vị lữ hành trang bị cho khách và nhân viên sử dụng. Đến lúc này trong kho đã không còn hộp khẩu trang nào. Các đại lý lớn ở TP.HCM, Hà Nội cũng không còn hàng để cung cấp", Phi cho hay.

