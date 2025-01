Chưa đến Tết, người dân đã rục rịch gom tiền chờ mua vàng ngày vía Thần Tài

Để sẵn tiền mua vàng cầu may ngày vía Thần Tài

Ngày vía Thần Tài mùng 10 tháng Giêng năm Ất Tỵ 2025 rơi vào thứ Ba (ngày 8/2 dương lịch). Vào ngày này các năm trước, nhiều người đổ xô đi mua vàng cầu may do tin rằng kim loại quý tượng trưng cho sự giàu sang, phú quý trong năm mới.

Dù còn hơn nửa tháng nữa mới đến ngày lễ này nhưng ngay từ bây giờ, nhiều người đã rục rịch gom tiền, chỉ chờ đến ngày vía Thần Tài là mua vàng cầu may.

Mua vàng ngày vía Thần Tài lấy may là thói quen của nhiều người.

Anh Nguyễn Hùng (Hà Nội) cho biết, sau khi nhận thưởng Tết khoảng 25 triệu đồng vào tuần trước, anh đã dành riêng một khoản 10 triệu đồng để ra Giêng mua 1 chỉ vàng vào ngày vía Thần Tài.

Năm ngoái, anh cũng mua nhẫn tròn trơn 1 chỉ vàng đúng vào ngày vía Thần Tài với giá gần 6,6 triệu đồng. Anh tin rằng chọn mua vàng trong ngày vía Thần Tài sẽ giúp cho gia chủ một năm làm ăn thuận lợi, kinh doanh suôn sẻ, phát tài phát lộc.

“Năm ngoái là năm đầu tiên tôi mua vàng ngày vía Thần Tài. Không biết có phải do mua vàng ngày Thần Tài giúp làm ăn may mắn hơn không mà công việc năm vừa rồi của tôi rất thuận lợi. Tôi còn mua thêm được 2 cây vàng nữa. Nên năm nay dù giá vàng tăng cao cỡ nào tôi vẫn sẽ mua 1 chỉ lấy may”, anh Hùng nói.

Chị Vũ Nguyệt (Hải Phòng) đã có 10 năm liên tiếp mua từ 2-5 chỉ vàng nhẫn trơn hoặc vàng miếng Thần Tài, vàng miếng có các chữ An, Lộc, Phúc… với mong muốn bình an, may mắn cho gia đình. Đặc biệt, chị mua vàng dịp Thần Tài xong để dành nên không lỗ, thậm chí khoản để dành này còn có mức sinh lời rất tốt. Năm nay, chị cũng đã để sẵn tiền mua 3 chỉ vàng ngày lễ này.

Trên các diễn đàn, hội nhóm về vàng, cộng đồng mạng cũng bàn luận sôi nổi về giá vàng và mua – bán vàng ngày vía Thần Tài 2025.

Không chỉ có người mua vàng lấy may đầu năm, rất nhiều người cho hay "tranh thủ" đầu tư mua vàng miếng, vàng nhẫn hoặc vàng trang sức dịp Thần Tài vì giá vàng thường tăng cao trong dịp này.

Một số người am hiểu thị trường vàng phân tích, theo quan sát của họ trong nhiều năm, giá vàng thường biến động theo kịch bản chủ yếu là tăng từ nửa tháng đến một tháng trước ngày vía Thần Tài (khoảng 1 tháng trước Tết Nguyên đán) rồi lập đỉnh ngắn hạn ngay sau Tết (thường là trước ngày 10 tháng Giêng).

Do đó họ sẽ mua vàng ngay từ cuối năm hoặc trước ngày vía Thần Tài rồi bán ra trong ngày vía Thần Tài để kiếm lời.

Mua vàng, giữ vàng ngày vía Thần Tài thế nào để tài lộc như ý?

Theo chuyên gia kinh tế tài chính Đỗ Huy Thành, với tâm lý mua vàng ngày vía Thần Tài cầu may, việc giá vàng tăng/giảm sẽ không quá ảnh hưởng đến người tiêu dùng.Tuy nhiên với giới đầu tư, ông Thành khuyên không nên mua vàng vào ngày này mà nên theo dõi thêm chiều hướng của giá vàng. Bởi mua vàng trong ngày này sẽ phải mua vàng với giá rất cao so với ngày thường.

Các doanh nghiệp kinh doanh trang sức và vàng bạc đưa ra rất nhiều mẫu mã để người dân có thể lựa chọn. Mỗi người có thể mua trang sức bằng vàng, thẻ vàng vài trăm nghìn đến những chỉ vàng 1-2-3 chỉ để lấy may.

Giá vàng ngày vía Thần Tài thường tăng cao.

Giá vàng trong nước đang trong nhịp điều chỉnh tăng theo giá vàng thế giới. Giá vàng miếng các thương hiệu đang mua vào mức 84,9 triệu đồng/lượng và bán ra mức 86,9 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý SJC đang mua vào thấp hơn 200.000 đồng so với các thương hiệu khác.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn SJC 9999 niêm yết ở mức 84,6 triệu đồng/lượng mua vào và 86,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thế giới, đồng Euro và bảng Anh đã tăng giá so với USD. Nguyên nhân, có thông tin cho rằng tân Tổng thống Donald Trump sẽ không áp thuế đối với các đối tác thương mại của Mỹ vào ngày đầu tiên nhậm chức.

Mặt khác, giới phân tích cho rằng các mức thuế quan nhập khẩu mà ông Donald Trump dự kiến áp dụng đang bị cường điệu hóa. Theo đó, đồng USD có thể tiếp tục giảm giá trong thời gian tới, có lợi cho thị trường vàng.

Do USD giảm giá nên giá vàng trở nên hấp dẫn đối với những người nắm giữ các loại ngoại tệ khác. Trong khi đó, giới kinh doanh kỳ vọng giá vàng trong tương lai sẽ còn tăng nhiều hơn nữa.

Theo đánh giá của Công ty CP Tư vấn đầu tư và Quản lý gia sản FIDT, trong bối cảnh tình hình địa chính trị và kinh tế toàn cầu vẫn phức tạp, vàng vẫn giữ vững vị thế là một tài sản quan trọng. Nếu không xảy ra các biến cố lớn, giá vàng trong nước năm 2025 được dự báo sẽ biến động đồng pha với giá vàng thế giới, duy trì sự ổn định nhờ vai trò điều tiết của Nhà nước và các yếu tố thị trường liên quan. Nhóm chuyên gia nhận định xu hướng vàng tăng giá được kỳ vọng sẽ duy trì nhưng với tốc độ khiêm tốn hơn so với năm 2024.