Chỉ số CPI Hà Nội tăng vượt vì giá xăng dầu: Mục tiêu kiểm soát lạm phát 4% bị áp lực?

Theo báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của UBND TP Hà Nội, bên cạnh những kết quả đạt được như: Công tác phòng chống dịch, "phủ sóng" vaccine, tổng mức bán lẻ, du lịch, kim ngạch xuất khẩu… đều mang chỉ số tăng, Hà Nội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế.

Cụ thể, chỉ số CPI bình quân 6 tháng đầu năm tăng đến 3,25%. Đây là mức tăng cao hơn khá nhiều so với cùng kỳ năm 2021 (tăng 1,14%) đã gây áp lực lên mục tiêu năm 2022 là kiểm soát lạm phát dưới 4%. Trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất - 16,07%.

Nguyên nhân quan chủ yếu là do đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu liên quan đến chiến tranh tại Uc-rai-na và cấm vận đối với Liên bang Nga; giá nhiên, nguyên liệu cho sản xuất, xây dựng và hầu hết hàng hóa tiêu dùng đều tăng.

Ngoài ra, ngành công nghiệp tăng thấp hơn cùng kỳ: Chỉ số IIP 6 tháng đầu năm ước tăng 6,6% (cùng kỳ tăng 8,7%); GRDP ngành công nghiệp ước tăng 6,73% (cùng kỳ tăng 7,66%). Nguyên nhân do các doanh nghiệp gặp khó khăn do bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 trong thời gian dài…

Bên cạnh đó, cũng do gặp khó khăn bởi dịch COVID-19 trong thời gian dài mà số doanh nghiệp thực hiện thủ tục giải thể (tăng 13%) và đăng ký tạm ngừng hoạt động (tăng 51%) vẫn còn cao.

Theo UBND TP Hà Nội, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội tiếp tục thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch COVID-19 của Chính phủ.

Thúc đẩy sự phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư; hoàn thiện thủ tục đầu tư dự án Đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội;

Kiểm soát giá cả, thị trường; Tiếp tục thực hiện các giải pháp hỗ trợ sản xuất, kinh doanh theo Chương trình phục hồi và phát triển KTXH của Chính phủ và Thành phố và cơ cấu lại các ngành kinh tế, phát triển các mô hình kinh tế mới...

Tăng cường nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường. Đảm bảo Nhà máy điện rác Sóc Sơn đi vào hoạt động ổn định. Đẩy nhanh tiến độ Dự án Nhà máy điện rác Seraphin, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá...

