Cẩn thận "hớ" với 5 loại nông sản Trung Quốc thường đội lốt hàng Việt

Thứ Bảy, ngày 02/11/2019 05:00 AM (GMT+7)

Mặt hàng rau củ là loại thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của chúng ta. Tuy nhiên hiện nay, nhiều thương lái đã nhập hàng kém chất lượng từ Trung Quốc, phù phép chúng thành hàng nội địa và bán chúng với giá cắt cổ.

Trên khắp các chợ hiện nay có thể dễ dàng bắt gặp vô số các mặt hàng rau củ quả với vẻ ngoài căng mọng đẹp mắt, tươi tắn, màu sắc nổi bật, kích thước lớn, rất hấp dẫn người mua. Tuy nhiên, nguồn gốc, xuất xứ các loại thực phẩm này từ đâu thì không ai dám chắc.

Theo chị Phương Anh, chủ một cửa hàng thực phẩm sạch trên đường Đội Cấn (Hà Nội), rất nhiều mặt hàng rau củ quả tràn lan ở các chợ hiện nay nhập từ Trung Quốc rồi đội lốt hàng Việt để tăng giá từ 2 - 5 lần. Ví dụ giá sỉ cà rốt Trung Quốc là 10.000 đồng/kg, sau khi phù phép thành hàng Đà Lạt sẽ bán ra ngoài với giá 35.000 đồng/kg. Tương tự, khoai tây dán mác Đà Lạt giá khoảng 50.000 đồng/kg thì thật ra được nhập từ Trung Quốc chỉ 10.000 đồng/kg.

Hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt tràn lan ở các chợ

Thực tế, rất nhiều loại thực phẩm quen thuộc hàng ngày nhưng khó ai có thể nhận biết được đâu là hàng Việt, đâu là hàng Trung Quốc. Một số mánh lới mà gian thương hay dùng khiến khách hàng nhầm lẫn như: Trộn đất vào nông sản để đánh lừa người mua đó là rau củ nội địa; gắn mắc nông sản Hà Nội hoặc các tỉnh phía Bắc, hoặc quảng cáo là đặc sản trồng ở Đà Lạt; dùng những loại rau củ Trung Quốc còn cuống lá, kích thước nhỏ khiến khách hàng nhầm lẫn; trộn lẫn rau củ Việt chung với nông sản Trung Quốc hay gọt vỏ, làm sạch sẵn nông sản khi bán khiến người mua không phân biệt được đâu là hàng Trung Quốc, đâu là hàng nội địa.

Để nhận biết các loại nông sản này là hàng Việt hay hàng Trung Quốc, người tiêu dùng có thể chú ý một số đặc điểm sau:

Phân biệt cà rốt Việt Nam và cà rốt Trung Quốc

Đối với cà rốt, hàng Trung Quốc thường có kích thước to, thân thon dài, đầy đặn căng mịn, màu sắc sặc sỡ, lá màu xanh mướt. Còn cà rốt Việt Nam có kích thước nhỏ, thân không thon, sần sùi, có đốt trên thân, màu sắc kém sặc sỡ, lá màu xanh tím.

Khoai tây Việt Nam và khoai tây Trung Quốc

Đối với khoai tây, hàng Trung Quốc thường có kích thước lớn, cỡ khoai đồng đều, vỏ dày, ít trầy xước, trên da ít đốm li ti, ruột bên trong màu sậm. Khoai tây Việt Nam có kích thước nhỏ, cỡ khoai không đồng đều, vỏ mỏng dễ bị trầy xước, trên da có chấm nhỏ li ti, ruột bên trong khoai có màu nhạt hơn.

Súp lơ xanh Việt Nam và súp lơ xanh Trung Quốc

Còn với súp lơ xanh Trung Quốc có phần cuống ngắn, có vết cắt ở cuống có dấu hiệu đã khô, cũ; phần hoa màu xanh đậm, các cụm hoa mọc đều, dính sát vào nhau, khá mịn. Súp lơ Việt Nam thì có phần cuống dài, thường có lá đi kèm, vết cắt ở cuống tươi hơn; phần hoa có màu xanh nhạt, mọc thành từng cụm rời, không đều, kém mịn.

Phân biệt bắp cải Việt Nam và Trung Quốc

Bắp cải Trung Quốc có trái nhỏ, hình tròn, lá bao bên ngoài màu xanh đậm, lá cuốn không chặt, rất dễ bóc, khi cắt đôi ra các lá không bó sát vào nhau, kết cấu rất lỏng lẻo. Còn bắp cải Đà Lạt có trái to, hình tròn dẹp, lá bao bên ngoài có màu xanh nhạt, lá cuốn chặt, khó bóc, khi cắt đôi ra các lá bó sát vào nhau, kết cấu rất chặt chẽ.

Phân biệt tỏi Việt Nam và tỏi Trung Quốc

Tỏi Trung Quốc thường có củ rất to, vỏ ngoài màu trắng hơi vàng, dễ bóc. Khi bóc ra thì tỏi Trung Quốc có ít tép và tép khá to, đồng thời có vị hăng, the, ít thơm. Còn tỏi Việt Nam thường có củ nhỏ, nhiều tép và tép nhỏ vỏ ngoài màu trắng hoặc nâu tím, khó bóc. Tỏi ta có vị the, có mùi thơm, vị cay nồng đặc trưng, riêng tỏi Lý Sơn có mùi thơm dễ chịu, ít có vị cay nồng.