Bánh Trung thu trứng chảy tạo “trend” liệu có đáng “đồng tiền bát gạo”?

Thứ Hai, ngày 31/08/2020 11:27 AM (GMT+7)

Độc, lạ, hình thức bắt mắt, đây là những đặc điểm khiến người tiêu dùng bị thu hút bởi loại bánh Trung thu trứng chảy đang gây “sốt” trên thị trường. Nhiều người đổ xô đi mua số lượng lớn vì giá rẻ, nhưng liệu đã hiểu rõ thực hư nguồn gốc và chất lượng của loại bánh này?

Chào bán rầm rộ

Bánh trứng chảy là cái tên đang tạo “trend” về độ mới lạ và vừa túi tiền. Dễ dàng tìm kiếm được hàng trăm địa chỉ bán bánh Trung thu trứng chảy chỉ bằng một cú nhấp chuột, loại bánh này được tài khoản có tên Delicacy thưởng thức tinh hoa quảng cáo: “Bánh Liuxinsu trứng muối tan chảy từng làm mưa làm gió vào Trung thu năm ngoái tiếp tục về hàng. Vị trứng muối chảy và mochi mềm dẻo xuất sắc, vị thanh, không ngọt gắt, có thể ăn liền tù tì 3 cái, trẻ con cũng thích, người lớn cũng mê, có thể mang biếu tặng vì vỏ đẹp xuất sắc, nhìn rất sang”.

Bánh Trung thu trứng chảy được quảng cáo rầm rộ về chất lượng cũng như độ “hot” trên thị trường.

Khi PV hỏi chi tiết về sản phẩm và ngỏ ý đặt mua số lượng lớn, người bán chỉ cung cấp vỏn vẹn thông tin: “Hạn sử dụng 27/9, đặt trước 1, 2 ngày là có hàng, giá 69.000 đồng/hộp đối với số lượng 50 hộp”. Người này nói thêm: “Bánh nổi tiếng năm nào chị cũng bán, cả nước ăn. Liuxinsu khách mua lần 5 – 7 hộp, nhập vào bán chục khách là hết thùng”. Khi phóng viên bày tỏ lo ngại về vấn đề an toàn thực phẩm, người này lảng tránh: “Bánh có phải chị làm đâu, bánh bán khắp châu Á, chả lẽ chị nói không vệ sinh”.

Vẫn loại bánh đó, người bán Hoang Thao Thanh quảng cáo: “Đúng cái tên tan chảy, ăn vào muốn tan chảy theo. Liuxinsu phiên bản mini, ăn một lần đảm bảo chỉ có nghiền. Khách nhà em mỗi lần mua mấy chục cái, có khi cả thùng về ăn dần vì quá hot, hay hết hàng lắm. Chỉ 40.000 đồng/5 chiếc, hàng hot không có nhiều mà bán đâu”. Đấy là cái giá khi mua lẻ theo thùng, còn khi bánh được đóng hộp với quy cách 6 chiếc/1 hộp thì có giá là 69.000 đồng/1 hộp. Người này không quên khẳng định thêm: “Bánh tôi bán bao nhiêu rồi, chỉ thấy người ta bảo gom mua thêm thôi”.

Bánh Trung thu trứng chảy được rao bán tràn lan trên mạng xã hội không kiểm soát.

Không bán lẻ mà bán số lượng lớn, người bán Trang Bông “chào hàng”: “Hàng hít hot mỗi dịp Trung thu, Trung thu chưa tới nên giá vẫn còn cực rẻ. Chưa ăn thì rất đáng để thử, chỉ sợ ăn xong là nghiện luôn thôi, ăn khác hẳn vị trứng muối Việt Nam. Giá 590.000 đồng/1 thùng, 580.000 đồng từ 10 thùng, 570.000 đồng từ 50 thùng”.

Cần thắt chặt khâu kiểm định hàng nhập khẩu

Trao đổi với PV tạp chí ĐS&PL, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, đại học Bách Khoa nhận định không thể đánh giá chất lượng bánh đạt chuẩn an toàn thực phẩm thông qua giá thành: “Đánh giá chất lượng dựa vào mức giá đắt hay rẻ sẽ không chính xác vì có những sản phẩm cực kỳ đắt nhưng vẫn xảy ra ngộ độc, có những sản phẩm rẻ, dân dã thì lại bán chạy, sử dụng chẳng ai có vấn đề gì. Nếu bánh được sản xuất có nhãn hiệu rõ ràng, khi đăng ký chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm sẽ được cơ quan chức năng kiểm định, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn thì mới được xuất ra thị trường.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, khuyến cáo người tiêu dùng nên cẩn trọng khi chọn mua bánh Trung thu để bảo vệ sức khỏe.

Còn đối với nguồn bánh nhập khẩu, người nhập về bán phải tuân thủ luật về sản phẩm nhập khẩu của Việt Nam”.

Lý giải về mức giá rẻ của loại bánh đang tạo “trend”, PGS.TS.Thịnh cho hay: “Nhập được giá rẻ thì bán rẻ chứ chưa chắc người bán đã biết được chất lượng của bánh ra sao”.

Ông Thịnh nêu quan điểm, bánh Trung thu trứng chảy hay các loại bánh Trung thu khác cũng chỉ là cách sản xuất, người ta có thể làm trứng muối, trứng tươi nhưng quan trọng là điều kiện và quy trình sản xuất có đảm bảo hay không.

Không phải phân biệt bánh Trung thu trong nước hay nhập khẩu là an toàn hay không an toàn vì có những loại bánh trong nước sản xuất không đảm bảo chất lượng thì cũng vẫn gây ảnh hưởng đến của người dân. Quan trọng là chọn mua các sản phẩm nhập khẩu thì phải có nguồn gốc rõ ràng, có sự kiểm soát của cơ quan chức năng, như vậy mới đảm bảo an toàn được.

Bánh Trung thu trứng chảy có hình thức bắt mắc, giá thành chỉ bằng 1/4 bánh Trung thu truyền thống.

Đưa ra lời khuyên cho người tiêu dùng lựa chọn được loại bánh Trung thu hợp vệ sinh, vừa túi tiền, đảm bảo chất lượng, ông Thịnh nhấn mạnh: “Người tiêu dùng không nên ham rẻ, mua các loại bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ. Để đảm bảo an toàn cho chính mình và gia đình, người tiêu dùng nên hướng tới các loại bánh của Việt Nam, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, trường hợp xấu nhất xảy ra ngộ độc hay có bất kỳ vấn đề gì thì còn có cơ sở để kêu cứu. Nếu mua các loại bánh không rõ nguồn gốc thì người dùng biết kêu ai. Tiếp đến, cơ quan chức năng phải thắt chặt từ khâu nhập khẩu, nhà nước và nhân dân cùng chung tay mới có hiệu quả lâu dài”.

Mua số lượng lớn vì giá rẻ

Chị Nguyễn Thanh Tâm (Đống Đa, Hà Nội) là một trong số những người đặt mua bánh Trung thu trứng chảy số lượng lớn vì giá thành rẻ: “So sánh giữa bánh Trung thu truyền thống có giá từ 50.000 – 100.000 đồng/1 chiếc, còn bánh Trung thu trứng chảy này chỉ từ 40.000 – 60.000 đồng là đã mua được nguyên một hộp 6 chiếc rồi thì tội gì mà không thử. Người bán khắp nơi, tìm trên mạng là ra luôn, khách vẫn mua ầm ầm, chưa thấy ai ăn có vấn đề gì nên chả lo. Bánh Trung thu trứng chảy này lạ miệng, hình thức cũng đẹp nên tôi cứ mua cả thùng vừa ăn, vừa biếu cũng còn rẻ chán”.

