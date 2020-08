Hà Nội: Tạm giữ hơn 10 tấn bánh trung thu, trà sữa không rõ nguồn gốc

Thứ Năm, ngày 27/08/2020 11:30 AM (GMT+7)

Lực lượng liên ngành của Hà Nội vừa tạm giữ một xe hàng chở bánh trung thu, trà sữa… không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 26/8, tổ công tác của Đội 4, Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội quản lý thị trường số 13, Cục Quản lý thị trường TP Hà Nội kiểm tra hai xe ô tô tải, đỗ tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy để chờ trả hàng có biểu hiện nghi vấn.

Hàng chục tấn hàng là bánh trung thu và trà sữa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ

Qua kiểm tra, tổ công tác liên ngành phát hiện hàng hóa trong hai xe ô tô biển số do Công an tỉnh Lào Cai cấp đều là bánh trung thu, kẹo các loại và trà sữa pha sẵn phục vụ thị trường dịp Tết Trung thu sắp đến. Toàn bộ số bánh kẹo này không có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Bước đầu, tài xế khai nhận đã vận chuyển số hàng trên từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ cho các cửa hàng trên địa bàn. Tổng số hàng hóa khoảng hơn 10 tấn.

Hiện chủ hàng vẫn chưa xuất trình được bất cứ giấy tờ gì liên quan đến số bánh kẹo nêu trên. Tổ công tác liên ngành đã tạm giữ số hàng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường đã có công văn số 1798/TCQLTT-CNV yêu cầu toàn lực lượng tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường trong dịp trước, trong và sau Tết Trung thu 2020.

Tại công văn này, Tổng cục Quản lý thị trường đề nghị các đơn vị kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các nguyên liệu làm bánh trung thu như nhân bánh, mứt bí, hạt dưa, lạp xưởng, nước đường, trứng muối... để kịp thời ngăn chặn các hành vi nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trên địa bàn được phân công quản lý.

Đặc biệt lưu ý kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu quy mô lớn, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng.

Nếu phát hiện các trường hợp vi phạm không thuộc địa bàn quản lý chủ động phối hợp xử lý hoặc báo cáo để kịp thời tổ chức kiểm tra, ngăn chặn và xử lý triệt để.

Tổng cục Quản lý thị trường cũng đề xuất Cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố khu vực biên giới và các tỉnh, thành phố dọc theo tuyến vận chuyến từ biên giới vào nội địa có phương án kiểm tra đột xuất, ngăn chặn và xử lý vi phạm về vận chuyển, kinh doanh các loại nhân bánh làm sẵn, bánh trung thu giá rẻ, bánh nghi ngờ có nguồn gốc từ nước ngoài nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-tam-giu-hon-10-tan-banh-trung-thu-tra-sua-khong-ro-nguon-goc-5020202781...Nguồn: http://danviet.vn/ha-noi-tam-giu-hon-10-tan-banh-trung-thu-tra-sua-khong-ro-nguon-goc-50202027811282337.htm