Xiaomi SU7 nhận hơn 10.000 đơn đặt hàng sau 4 phút mở bán

Chỉ sau một thời gian mở bán rất ngắn, mẫu Xiaomi SU7 nhanh chóng lập các kỷ lục về số lượng đặt hàng, một số khác đã nhanh chóng thử nghiệm tầm hoạt động của mẫu xe điện này. Theo các thông tin từ hãng tại thị trường Trung Quốc, Xe điện Xiaomi SU7 đã nhanh chóng có hơn 10.000 xe bán ra trong 4 phút, 20.000 xe chỉ trong 7 phút và 50.000 xe chỉ trong 27 phút. Ngoài ra mẫu xe này cũng được 100.000 người đã thêm SU7 vào danh sách yêu thích chỉ trong 1 phút sau khi ra mắt.

Điều này không quá ngạc nhiên khi Xiaomi từng được xem là Apple châu Á với các sản phẩm có giá trị thực dụng cao. Với xe điện SU7 tạo được sự thu hút khi có giá khởi điểm quy đổi chỉ từ 740 triệu đồng, nhờ đó rẻ hơn khoảng 103 triệu đồng so với Tesla Model 3 tại Trung Quốc.

Ngoài ra, kiểu dáng của Xiaomi khá giống một số mẫu xe từ Đức và gây chú ý hơn khi có phạm vi lái xe tối thiểu lên tới 810 km theo chuẩn CLTC, nhiều hơn đáng kể so với một số mẫu xe điện đình đám. Nhờ đó sau khi mở bán, một số đơn vị đã tiến hành thử nghiệm nhằm kiểm tra phạm vi hoạt động thực tế của Xiaomi SU7.

Tuy nhiên, sau khi thử nghiệm thực tế thì Xiaomi SU7 chỉ có thể hoạt động tối đa 643 km, tương đương với tỷ lệ 79.4% so với công bố. Nhưng vẫn cao hơn đáng kể so với Tesla Model 3 bản Long Range với tầm hoạt động 568 km, tương ứng với 79.7% so với con số công bố 713 km theo tiêu chuẩn CLTC.

Một số mẫu xe khác trong cuộc thử nghiệm này là Nio ET5 2022 đạt 464.5 km so với mức công bố 640 km, BYD Han EV là 405.3 so với mức công bố 640 km tương đương 72.6%. Mẫu xe đạt tỷ lệ cao nhất là Xpeng P7 P7i 610 Max đạt 80.2% so với công bố 610 km khi có mức thực tế 489.3 km.

Ngoài ra Xiaomi SU7 cũng có khả năng tăng tốc 0-100 km/h chỉ 3,24 giây, trong khi hai đối thủ khác là Nio ET5 và Tesla Model 3 khi có mức thời gian tương ứng là 3.83 giây và 4.62 giây. Thêm nữa mẫu xe điện Xiaomi hoàn thành quãng đường 400m chỉ mất 11,17 giây nhanh hơn 1.2 giây so với Nio ET5 và 1.6 giây so với Tesla Model 3.

Về giá bán, Xiaomi SU7 có mức giá khởi điểm quy đổi từ 741 đến hơn 1 tỷ đồng, còn Tesla Model 3 có giá niêm yết từ 844 đến 982 triệu đồng và Nio ET5 từ hơn 1 đến hơn 1,2 tỷ đồng.

