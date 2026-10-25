Xe thể thao mới Porsche Mission S độc bản ra mắt toàn cầu

Porsche vừa giới thiệu mẫu concept Mission S với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới, làm tiền đề cho một dòng siêu xe thương mại định vị cao hơn huyền thoại 911. Dù khác biệt đáng kể so với các mẫu Porsche đang bán trên thị trường, Mission S vẫn mang những đặc trưng nhận diện của thương hiệu.

Thiết kế tổng thể hướng đến cấu hình động cơ đặt giữa, tạo tỷ lệ thân xe đặc trưng của một mẫu siêu xe thể thao. Phần đầu xe nổi bật với hốc hút gió trung tâm kích thước lớn, hai vòm bánh trước nhô cao, cụm đèn pha dạng tròn và hai khe hút gió trên nắp ca-pô. Những chi tiết này gợi liên tưởng đến Porsche 911 GT1, mẫu xe đua mang tính biểu tượng trong lịch sử hãng.

Porsche vừa giới thiệu mẫu concept Mission S với ngôn ngữ thiết kế hoàn toàn mới.

Phía sau xe có thiết kế táo bạo hơn với một quạt nhỏ đặt giữa nắp khoang động cơ, lấy cảm hứng từ Porsche 917. Cánh gió sau được tạo hình uốn lượn và tích hợp vào thân xe, kết hợp bộ khuếch tán gió kích thước lớn cùng bốn ống xả xếp chồng.

Nội thất Mission S được phát triển theo hướng tối giản, lấy cảm hứng từ Porsche 356 và 550 Spyder. Thay vì sử dụng màn hình thông tin giải trí trung tâm, mẫu concept có năm đồng hồ kỹ thuật số để hiển thị các thông tin vận hành quan trọng.

Theo cách bố trí được giới thiệu, người lái có thể sử dụng điện thoại thông minh để dẫn đường hoặc truy cập các ứng dụng của Porsche. Tuy nhiên, tính tiện dụng của giải pháp này trên xe thương mại vẫn chưa được xác định.

Bảng táp-lô còn có các công tắc gạt cơ học, cho phép người dùng nhấn hoặc kéo để điều khiển nhiều chức năng. Hai ghế thể thao kiểu xe đua và cần số bằng sợi carbon tiếp tục nhấn mạnh định hướng tập trung vào trải nghiệm lái.

Nội thất Mission S được phát triển theo hướng tối giản, lấy cảm hứng từ Porsche 356 và 550 Spyder.

Một báo cáo xuất hiện hồi tháng trước cho biết, Porsche đang phát triển động cơ Boxer 8 xi-lanh hoàn toàn mới, có công suất lớn, dành cho mẫu xe đầu bảng sắp tới. Nếu thông tin này chính xác, phiên bản thương mại của Mission S có thể là một trong những ứng viên sử dụng động cơ mới.

Tuy nhiên, Porsche chưa công bố đầy đủ thông số kỹ thuật của Mission S. Vì vậy, những đặc điểm về hiệu năng của mẫu xe vẫn cần chờ thông tin chính thức từ hãng.