Porsche dừng sản xuất dòng xe Macan động cơ đốt trong

Dù hành trình sản xuất đã khép lại trên phạm vi toàn cầu, Porsche Macan sử dụng động cơ đốt trong vẫn là một trong những tâm điểm tại thị trường Việt Nam. Porsche Việt Nam dành riêng một khu vực trưng bày cho Macan động cơ đốt trong, đồng thời triển khai các hoạt động kết nối dành cho chủ xe.

Trong đó có chương trình bình chọn “Macan Icon”, các nội dung hậu mãi hướng tới người dùng Macan và phần biểu diễn lái xe kỹ thuật với sự góp mặt của Macan GTS cùng Porsche 911 Carrera. Tay đua Sawer Hoàng Đạt là người điều khiển hai mẫu xe trong màn trình diễn này.

Việc Macan máy xăng tiếp tục được đặt ở vị trí nổi bật cho thấy việc dừng sản xuất không đồng nghĩa mẫu xe này lập tức mất đi giá trị trong hệ sinh thái Porsche. Sau hơn một thập kỷ hiện diện, Macan đã tạo dựng được cộng đồng người dùng đáng kể, trong đó có nhiều chủ xe vẫn tiếp tục gắn bó với mẫu SUV này.

Dữ liệu giao xe toàn cầu trong nửa đầu năm 2026 cũng phần nào phản ánh sức hút của phiên bản động cơ đốt trong ở giai đoạn cuối vòng đời. Porsche đã bàn giao 35.315 xe Macan trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm, bao gồm 19.695 xe máy xăng và 15.620 xe Macan Electric.

Macan máy xăng đã rời dây chuyền sản xuất, Porsche không khai tử tên gọi này. Vai trò của Macan hiện được tiếp nối bởi thế hệ chạy hoàn toàn bằng điện, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược điện hóa của hãng xe Đức.

Tuy vậy, Porsche Together - Macan & Friends cho thấy hãng vẫn quan tâm đến nhóm khách hàng đang sở hữu Macan động cơ đốt trong. Bên cạnh các sản phẩm mới, hoạt động hậu mãi và sự kết nối cộng đồng vẫn là yếu tố quan trọng với những mẫu xe đã ngừng sản xuất.

Porsche Việt Nam dành riêng một khu vực trưng bày cho Macan động cơ đốt trong.

Ngoài Macan, sự kiện còn có sự xuất hiện của loạt xe hiệu năng cao và phiên bản giới hạn như 718 Cayman GT4 RS, 911 Sport Classic, 911 GT3 RS, 911 Dakar, 718 Spyder RS và 911 Spirit 70. Dàn xe thể thao và các phiên bản giới hạn có thể tạo sức hút riêng, nhưng Macan động cơ đốt trong vẫn là nhân vật chính của ngày hội.

Với dòng SUV này, câu chuyện sau khi ngừng sản xuất không còn là những bản nâng cấp mới, mà nằm ở giá trị sử dụng lâu dài, dịch vụ hậu mãi và cộng đồng chủ xe đã được hình thành qua nhiều năm.