Mercedes-Benz VLE trình làng với các trang bị hạng sang

Mercedes-Benz vừa trình làng mẫu VLE, một chiếc "Grand Limousine" thuần điện được thiết kế để xóa nhòa ranh giới giữa sự sang trọng của dòng sedan cao cấp và không gian rộng rãi của xe đa dụng (MPV). Mẫu xe này là sản phẩm thương mại đầu tiên được xây dựng trên nền tảng kiến trúc xe van thuần điện mới mang tên VAN.EA, dự kiến sẽ thay thế dòng V-Class và EQV hiện tại.

Khoang cabin của VLE có cấu hình linh hoạt từ 5 đến 8 chỗ ngồi. Điểm nhấn công nghệ là hệ thống MBUX Superscreen với ba màn hình trải dài ở bảng điều khiển phía trước và một màn hình panoramic 31,3 inch độ phân giải 8K có thể thu gọn vào trần xe dành cho hành khách phía sau.

Theo các nguồn tin, Mercedes-Benz VLE tập trung vào ba nhóm khách hàng chính: gia đình thượng lưu, người có lối sống năng động và các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ đưa đón khách VIP. Mercedes-Benz VLE được trang bị hệ thống điện 800 volt, cho phép sạc nhanh DC với công suất lên tới hơn 300 kW. Nhà sản xuất tuyên bố xe có thể nạp thêm 355 km phạm vi hoạt động chỉ trong 15 phút sạc.

Các thông số kỹ thuật chính bao gồm: Tầm hoạt động: Dự kiến đạt hơn 700 km theo tiêu chuẩn WLTP nhờ bộ pin 115 kWh. Hệ truyền động: Phiên bản VLE 300 dẫn động cầu trước có công suất 272 mã lực, trong khi bản VLE 400 4MATIC dẫn động bốn bánh đạt 409 mã lực, có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 6,4 đến 6,5 giây.

Vận hành: Xe trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC và tính năng đánh lái bánh sau tới 7 độ, giúp thu hẹp bán kính quay vòng xuống còn 10,9 mét. Với tùy chọn ghế Grand Comfort, hành khách sẽ được trải nghiệm các tính năng như massage, đệm đỡ bắp chân, gối tựa đầu và sạc không dây, mang lại cảm giác như đang ngồi trên khoang hạng nhất của máy bay.

Sự xuất hiện của Mercedes VLE tạo ra một tiêu chuẩn mới để cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc xe MPV siêu sang: Lexus LM: VLE được xem là câu trả lời trực tiếp của Mercedes đối với sự thống trị của Lexus LM trong phân khúc xe van dành cho giới tài phiệt. Trong khi Lexus LM tập trung vào sự tĩnh lặng và thủ công tinh xảo, VLE tạo lợi thế bằng công nghệ điện thuần túy, tầm hoạt động vượt trội và trải nghiệm kỹ thuật số với hệ điều hành MB.OS tích hợp AI.

Zeekr 009: (Thông tin ngoài các nguồn tài liệu được cung cấp) Zeekr 009 là mẫu MPV điện mạnh mẽ từ Trung Quốc với thiết kế tương lai và pin dung lượng lớn. Mercedes VLE đối đầu bằng giá trị thương hiệu lâu đời, hệ thống hỗ trợ lái cấp độ 3 và khả năng cá nhân hóa không gian nội thất thông qua ứng dụng điện thoại.

Tác động đến các thị trường ưa chuộng xe van: Tại các thị trường như Đông Nam Á hay Trung Quốc, nơi những dòng xe như Toyota Alphard và Vellfire từ lâu đã là biểu tượng của sự thành đạt, Mercedes VLE dự kiến sẽ tạo ra một làn sóng chuyển dịch mạnh mẽ.

VLE chuyển hẳn sang hệ truyền động thuần điện không phát thải, kết hợp với không gian "Grand Limousine", khiến các dòng xe chạy xăng truyền thống như Alphard/Vellfire đối mặt với thách thức về công nghệ và xu hướng sống xanh của giới thượng lưu.

Bên cạnh đó, tại thị trường Việt Nam, sự cạnh tranh cũng trở nên thú vị hơn khi VinFast vừa ra mắt dòng xe siêu sang Lạc Hồng 800S và 900S. Dù có kiểu dáng sedan, nhưng các mẫu xe Lạc Hồng cũng tập trung vào tiện nghi xa xỉ như ghế không trọng lực và vách ngăn riêng tư, cho thấy phân khúc xe dành cho yếu nhân đang ngày càng chú trọng vào trải nghiệm cá nhân hóa tối đa.