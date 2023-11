Xe điện tự sạc bằng năng lượng mặt trời chốt giá từ 459 triệu đồng

Tại triển lãm ô tô Quảng Châu 2023, hãng xe Chery đã chính thức công bố giá bán của mẫu xe iCAR 03. Theo đó, mẫu SUV địa hình chạy điện này có giá bán dao động từ 140.000 - 160.000 NDT (459 - 525 triệu đồng) cho phiên bản dẫn động 2 cầu. Phiên bản dẫn động 4 bánh sẽ có giá bán dao động từ 160.000 - 190.000 NDT (525 - 623 triệu đồng).

Chery New Energy iCAR 03 là sản phẩm được phát triển bởi thương hiệu chuyên sản xuất ra các dòng xe điện của Chery là Chery New Energy. iCAR 03 được xây dựng dựa trên nền tảng xe điện S5X của Chery. Xe sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.406 x 1.910 x 1.715 mm và chiều dài cơ sở 2.715 mm.

Ngoại hình iCAR 03 vuông vức đồ sộ đúng chuẩn mẫu xe dành cho offroad. Mẫu SUV này nổi bật với màu vàng chanh, đi cùng mui xe màu đen và tay nắm cửa dạng ẩn khá hiện đại. Đầu xe nổi bật với cụm đèn pha dạng dọc đi kèm với đó là logo chữ “i” được đặt tại trung tâm lưới tản nhiệt khép kín.

Phía đuôi của iCAR 03 có cửa được thiết kế dạng mở sang ngang như mẫu xe sang Land Rover Defender. Trong khi đó, đèn hậu cũng có hình dáng tương tự đèn pha ở đầu xe.

Đặc biệt, Chery New Energy iCAR 03 còn được trang bị tấm pin mặt trời tích hợp ở phía trước và trên nóc xe, giúp tăng thêm năng lượng điện và tối ưu hóa phạm vi di chuyển.

Bên trong nội thất iCAR 03 được trang bị hàng loạt tiện ích như: màn hình trung tâm 15,4 inch đi kèm hệ thống tương tác thông minh i-VA; sạc không dây, hệ thống âm thanh 12 loa Infinity và các tính năng an toàn như hệ thống chống bó cứng phanh, phân bổ lực phanh điện tử và hệ thống ổn định điện tử.

Nhà sản xuất ô tô Trung Quốc trang bị cho Chery New Energy iCAR 03 vô-lăng 3 chấu, giúp việc thiết kế các nút bấm được đơn giản hoá và phối hợp cùng bánh xe cuộn để thực hiện các thao tác chức năng.

iCar 03 được trang bị pin LFP của CATL. Xe có một động cơ điện công suất 135 kW (184 mã lực) nằm ở trục trước, được sản xuất bởi Qida, một công ty thuộc Chery Group. Tốc độ tối đa của iCar 03 đạt 150 km, phạm vi hoạt động lên tới 500 km (theo Chery). Trong tương lai, Chery cũng sẽ ra mắt phiên bản 4WD.

Bên cạnh đó, Chery New Energy iCAR 03 cũng được trang bị hệ thống lái thông minh L2+.

Theo kế hoạch, Chery New Energy iCAR 03 sẽ bắt đầu giao hàng từ tháng sau. Một số nguồn tin cho biết, Chery đã lên kế hoạch quay trở lại thị trường Việt Nam bằng các thương hiệu con. Do đó, khả năng cao Chery New Energy iCAR 03 sẽ được đưa về phân phối tại Việt Nam trong thời gian tới, có thể là năm 2024.

