Xe điện Porsche Taycan bị triệu hồi vì lỗi hệ thống phanh

Mẫu xe ô tô điện Porsche Taycan đang bị triệu hồi tại thị trường Mỹ do hệ thống phanh có thể không đạt được hiệu suất tốt, dễ gây tai nạn. Cơ quan Quản lý An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (NHTSA) vừa công bố đợt triệu hồi mới dành cho Porsche Taycan do hệ thống cảnh báo không chính xác về độ mòn của má phanh, khiến giảm hiệu suất phanh và tăng nguy cơ va chạm.

Nguyên nhân nằm ở quá trình mã hóa cụm đồng hồ không đúng khu vực khiến biểu tượng thể hiện độ mòn phanh không được hiển thị chuẩn theo yêu cầu pháp lý. Các xe trong diện triệu hồi này sẽ được cập nhật phần mềm để khắc phục vấn đề.

Tổng cộng có 71 chiếc Porsche Taycan bị triệu hồi lần này ở thị trường Mỹ, thuộc dời 2020 - 2022, các xe này được sản xuất từ ngày 11/5/2020 đến 25/2/2022 tại nhà máy ở Đức. Vào tháng 3 vừa qua, Porsche cũng phải triệu hồi 130 chiếc Taycan tại thị trường Mỹ do vấn đề liên quan đến dây đai an toàn, làm tăng khả năng chấn thương cho hành khách khi có va chạm.

Nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-ien-porsche-taycan-bi-trieu-hoi-vi-loi-he-thong-phanh-a610448.htmlNguồn: https://www.nguoiduatin.vn/xe-ien-porsche-taycan-bi-trieu-hoi-vi-loi-he-thong-phanh-a610448.html