Xe bọc thép Ripsaw trong phim Fast and Furious 8 chào bán hơn 4 tỷ đồng

Howe & Howe Ripsaw là một trong những mẫu xe từng có mặt trong các bộ film hollywood bom tấn đình đám như G.I. Joe, Mad Max: Fury Road và Fast and Furious 8: Fate of the Furious. Đây là một trong những mẫu xe địa hình đặc biệt và được xem là bản sinh đôi với Geoff and Mike Howe.

Trong phần 8 của loạt phim Fast & Furious, chiếc xe là phương tiện chính được nhân vật Tej Parker cầm lái do chàng rapper Ludacris thủ vai. Phiên bản thử nghiệm của chiếc xe mang số hiệu VIN 000000001 được mang đi đấu giá.

Có thể thấy trong nhiều phân cảnh ở phần 8 của loạt phim Fast & Furious, xe được phủ một màu sơn xanh và hoạ tiết quân đội. Các chi tiết này vẫn được giữ nguyên. Tuy nhiên, do chịu sự ảnh hưởng từ môi trường lạnh giá khắc nghiệt nên một số chi tiết khác đã bị hoen rỉ.

Trên nóc xe, được trang bị bộ đèn phụ trợ LED công suất cao, trước đây vị trí này từng trang bị là một khẩu súng máy cỡ lớn, nay đã được tháo bỏ. Ripsaw có nội thất khá giản đơn với 2 chỗ ngồi được làm từ vật liệu cứng, được cố định bởi dây đai an toàn đa điểm của G-Force Racing.

Quá trình vận hành của chiếc xe khác với những chiếc xe khác thay vì được được thực hiện thông qua vô lăng truyền thống thì Ripsaw sử dụng tay cầm. Các phím chức năng và dây dẫn được thiết kế trông khá thô sơ.

Về sức mạnh, Ripsaw được trang bị khối động cơ dầu (diesel) LBZ Duramax 2007, dung tích 6.6L, cho công suất tối đa hơn 810 mã lực và mô-men xoắn 1.627 Nm, kết hợp cùng hộp số tự động 6 cấp Allison 1000, chiếc xe có thể đạt vận tốc lên đến 97 km/h ngay cả khi đang chạy ở địa hình hiểm trở.

Điều đặc biệt của chiếc Howe & Howe Ripsaw này có thể được điều khiển từ xa. Chiếc xe được Howe and Howe tiêu tốn khoảng 750.000 USD, tương ứng 17,5 tỷ đồng cho toàn bộ chi tiết thiết kế và chế tạo mẫu Ripsaw. Vào giữa tháng 5, mẫu xe địa hình Howe & Howe Ripsaw Prototype sẽ được đấu giá tại sự kiện của Mecum với giá dự đoán sẽ dao động từ 150.000 USD đến 180.000 USD tương đương khoảng 3,5 đến 4,2 tỷ đồng.

