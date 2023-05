Ford Ranger tăng giá bán 20 triệu đồng, có thêm bản thể thao

Trước đó đã có thông một số phiên bản Ford Ranger được điều chỉnh giá bán và bổ sung thêm biến thể mới. Và mới đây giá bán mới từ tháng 5 của Ford Ranger chính thức được công bố, đồng thời được bổ sung thêm phiên bản Sport được định vị thấp hơn bản cao cấp Wildtrak. Theo đó Ford Ranger sẽ có tổng cộng 7 phiên bản mới trừ mẫu Raptor với giá bán từ mới từ 669 triệu đồng đến 979 triệu đồng.

Sau điều chỉnh giá thì phiên bản tiêu chuẩn XL 2.0L 4x4 MT tăng 10 triệu đồng, bản XLS 2.0L 4x2 AT tăng 19 triệu đồng, bản XLS 2.0L 4x4 AT tăng 20 triệu đồng và Wildtrak 2.0L AT 4x4 tăng 14 triệu đồng, các phiên bản còn lại không có sự thay đổi giá bán. Riêng Ford Ranger Sport có giá đề xuất 864 triệu đồng hoặc 871 triệu đồng với tùy chọn màu đỏ cam.

Trước đó vào tháng 4/2023 một loạt các mẫu xe của Ford gồm Everest, Territory, Explorer và Transit cũng được điều chỉnh giá bán. Cụ thể mẫu SUV Ford Everest tăng giá từ 12 - 16 triệu đồng, Territory tăng từ 10 - 19 triệu đồng và Ford Explorer tăng cao nhất 40 triệu đồng còn Ford Transit chỉ tăng 4 triệu đồng.

Theo đó nguyên nhân của đợt điều chỉnh giá đến từ việc chi phí vận tải và giá vật liệu đầu vào đều tăng cao. Sau khi Ford Ranger điều chỉnh giá thì đã bỏ khá xa các đối thủ khác về giá bán và ngang ngửa với mẫu bán tải Nissan Navara.

Tuy nhiên, trước đó mẫu bán tải Ford Ranger đã có hiện tượng bán xe kèm lạc khi phải mua kèm gói phụ kiện vài chục triệu đồng mới có thể nhận xe nhưng vẫn có sức bán rất mạnh trong phân khúc và thường xuyên có doanh số bỏ xa các đối thủ khác.

Theo báo cáo bán hàng của Vama thì trong 3 tháng đầu năm 2023 thì đã có 3.656 xe Ford Ranger bán ra toàn thị trường đứng đầu phân khúc và thường xuyên có mặt trong top những xe bán chạy của tháng và cũng có những thời điểm doanh số của mẫu bán tải này còn cao hơn cả doanh số cộng gộp của các đối thủ khác trong phân khúc.

Nếu không tính phiên bản hiệu suất cao Raptor thì Ford Ranger đã có tổng cộng 7 phiên bản gồm XL 2.0L 4x4 MT, XLS 2.0L 4x2 MT, XLS 2.0L 4x2 AT, XLS 2.0L 4x4 AT, XLT LTD 2.0L 4x4 AT, Sport 2.0L 4x4 AT, Wildtrak 2.0L AT 4x4 với

Báng giá tăng chi tiết của các phiên bản xe bán tải Ranger như sau:

Phiên bản Giá cũ (triệu đồng) Giá mới (triệu đồng) Chênh lệch (triệu đồng) XL 2.0L 4x4 MT 659 669 10 XLS 2.0L 4x2 MT 665 - - XLS 2.0L 4x2 AT 688 707 19 XLS 2.0L 4x4 AT 756 776 20 XLT LTD 2.0L 4x4 AT 830 - - Sport 2.0L 4x4 AT - 864 - Wildtrak 2.0L AT 4x4 965 979 14

