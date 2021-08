Volvo Việt Nam triệu hồi hơn 580 xe vì lỗi hệ thống điện

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 08:00 AM (GMT+7)

Có tổng cộng 583 xe Volvo tại Việt Nam sẽ phải triệu hồi để sửa lỗi cầu chì bơm nhiên liệu.

Thông tin về đợt triệu hồi xe Volvo lần này đã được Cục Đăng Kiểm Việt Nam công bố. Theo đó, có tổng cộng 583 xe Volvo bị lỗi thuộc các dòng xe XC60, S90,V90 và XC90 được sản xuất từ tháng 01 đến 04/2020. Cụ thể, cầu chì bơm nhiên liệu là một thiết bị quan trọng, giúp bảo vệ mạch điện khỏi bị hư hỏng khi quá tải, chập, cháy mạch. Khi bị quá tải đột ngột, cầu chì sẽ bảo vệ nguồn điện bằng cách làm ngắt quãng mạch điện.

Nguồn điện bị ngắt, dẫn đến nguồn nhiên liệu không được bơm lên động cơ, động cơ sẽ không khởi động được. Kèm theo đó một tin nhắn sẽ được hiển thị trên màn hình thông tin tài xế DIM (Driver Information Module).

Nếu khách hàng sử dụng xe Hybrid (Plug in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) có thể dừng lại một cách an toàn hoặc vẫn tiếp tục lái xe khi còn đủ điện áp bình. Do vậy để đảm bảo an toàn, thuận tiện khi vận hành xe, người dùng cần nhanh chóng mang xe tới các đại lý ủy quyền chính hãng của Volvo để được kiểm tra và thay thế cầu chì 15A thành 20A.

Đợt triệu hồi xe này bắt đầu từ ngày 31/7/2021 và dự kiến kết thúc vào ngày 31/7/2022. Thời gian kiểm tra và thay thế bộ phận lỗi mất khoảng 1 giờ/xe. Ngoài các xe được phân phối chính hãng, các đại lý ủy quyền của Volvo cũng sẽ hỗ trợ kiểm tra và sửa chữa các xe phân phối bởi đơn vị khác về Việt Nam.

