Volkswagen Việt Nam bắt đầu nhận cọc dòng xe mới ID. Era 9X

Hệ thống đại lý Volkswagen tại Việt Nam đã thông báo nhận đặt cọc mẫu SUV cỡ lớn ID. ERA 9X. Đây là mẫu xe đầu tiên của hãng sở hữu công nghệ xe điện mở rộng phạm vi hoạt động (EREV) được giới thiệu tại thị trường Việt Nam. Xe dự kiến được bàn giao cho khách hàng vào cuối tháng 10/2026 với giá bán dưới 3 tỷ đồng.

ID. ERA 9X đánh dấu bước mở rộng danh mục xe điện hóa của Volkswagen với công nghệ Extended Range Electric Vehicle (EREV). Khác với xe thuần điện (BEV), hệ truyền động EREV sử dụng mô-tơ điện để dẫn động bánh xe, trong khi động cơ đốt trong chủ yếu đảm nhiệm vai trò phát điện, bổ sung năng lượng cho bộ pin khi cần thiết.

Volkswagen cũng cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được giới thiệu ID. ERA 9X.

Theo công bố của Volkswagen, mẫu SUV này có phạm vi hoạt động kết hợp lên tới 1.651 km theo tiêu chuẩn CLTC sau khi sạc đầy pin và đổ đầy nhiên liệu. Hãng cho biết công nghệ EREV giúp người dùng đáp ứng phần lớn nhu cầu di chuyển hằng ngày bằng điện, đồng thời giảm sự phụ thuộc vào hạ tầng sạc trong các hành trình dài.

Cung cấp sức mạnh cho ID. ERA 9X là hai mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD), kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L EA211 EVO II. Bộ pin dung lượng 65,2 kWh sử dụng kiến trúc điện áp 800V, cho phép sạc nhanh DC từ 10% lên 80% trong khoảng 16,5 phút.

Cung cấp sức mạnh cho ID. ERA 9X là hai mô-tơ điện nam châm vĩnh cửu dẫn động bốn bánh toàn thời gian.

Hai mô-tơ điện tạo ra tổng công suất 510 mã lực và mô-men xoắn cực đại 660 Nm. Volkswagen công bố mức tiêu thụ nhiên liệu kết hợp của xe ở mức 4,57 lít/100 km. Khoang nội thất được bố trí theo cấu hình 6 chỗ với không gian hướng đến nhóm khách hàng gia đình và doanh nhân. Điểm nhấn là hai màn hình 15,6 inch ở hàng ghế trước cùng màn hình giải trí 21,4 inch dành cho hàng ghế sau.

Ngoài ra, xe còn được trang bị ghế bọc da Nappa với nhiều tính năng như chỉnh điện, massage, sưởi, làm mát, đệm đỡ chân và chế độ "Zero Gravity" trên một số vị trí ghế. Hệ thống điều hòa tự động ba vùng, dàn âm thanh 3D 7.1.4 với 27 loa, đèn viền nội thất 255 màu, tủ lạnh trung tâm và hệ thống tạo hương thơm cũng xuất hiện trên mẫu SUV này.

Volkswagen ID. ERA 9X được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái, bao gồm hệ thống LiDAR phía trước, 12 camera, 12 cảm biến siêu âm và camera toàn cảnh 540 độ có khả năng quan sát khu vực dưới gầm xe. Xe cũng sở hữu hệ thống đánh lái bánh sau với chế độ Crab Walk, khả năng thay đổi chiều cao gầm, hỗ trợ lội nước tới 700 mm cùng 8 chế độ lái gồm Comfort, Sport, Eco, Custom, Off-road, Snow, Super Eco và Wading.

Hệ thống chiếu sáng LED Matrix, hỗ trợ đi qua đường hẹp, hỗ trợ lùi theo quỹ đạo cũ cùng nhiều tính năng hỗ trợ an toàn chủ động cũng được tích hợp trên mẫu SUV đầu bảng này.

Xe được trang bị ghế bọc da Nappa nhiều tính năng như chỉnh điện, massage, sưởi và chế độ "Zero Gravity".

Volkswagen cũng cho biết, Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được giới thiệu ID. ERA 9X sau khi mẫu xe ra mắt tại Trung Quốc. Xe thuộc phân khúc SUV cỡ lớn với chiều dài thân xe hơn 5,2 m. Xe sở hữu thiết kế vuông vức kết hợp các đường nét bo tròn, hướng đến sự cân bằng giữa tính hiện đại và khả năng sử dụng thực tế.