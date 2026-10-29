Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhận cọc hơn 4.000 xe sau thời gian ra mắt

Sau nhiều năm vắng bóng, Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang ghi nhận sức hút đáng chú ý tại các thị trường quốc tế. Mẫu SUV địa hình này đã nhận hơn 4.000 đơn đặt hàng tại Nhật Bản sau khoảng 2 tuần mở bán sớm, vượt mục tiêu doanh số nội địa mà hãng đặt ra cho cả năm tài chính 2026. Tại Australia, xe cũng thu hút hàng nghìn khách hàng đăng ký mua ngay sau khi ra mắt.

Pajero thế hệ mới sở hữu ngoại hình vuông vức, thân xe bề thế và các đường nét nằm ngang đặc trưng của dòng SUV địa hình. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là: 4.920 x 1.925 x 1.910 mm cùng chiều dài cơ sở 2.870 mm. Khoảng sáng gầm đạt 230mm, hướng đến khả năng vận hành trên nhiều dạng địa hình.

Mitsubishi Pajero thế hệ mới đang ghi nhận sức hút đáng chú ý tại các thị trường quốc tế.

Bên trong, xe có cấu hình 7 chỗ với ba hàng ghế. Hàng ghế thứ hai có thể trượt tiến lùi, hỗ trợ điều chỉnh không gian giữa khu vực hành khách và khoang hành lý. Tùy phiên bản, xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hệ thống âm thanh Yamaha, điều hòa tự động 3 vùng và ghế làm mát.

Những thay đổi này cho thấy Mitsubishi không chỉ tập trung vào khả năng đi địa hình mà còn muốn nâng cao trải nghiệm sử dụng hàng ngày, đặc biệt với nhóm khách hàng gia đình cần một chiếc SUV rộng rãi cho các chuyến đi dài.

Vượt kỳ vọng tại Nhật Bản, thu hút khách hàng Australia

Mitsubishi Pajero thế hệ mới nhận hơn 4.000 đơn đặt hàng trước tại Nhật Bản chỉ sau khoảng 2 tuần. Đáng chú ý, kết quả này đạt được khi giá bán chính thức tại thị trường quê nhà chưa được công bố tại thời điểm bài viết đăng tải.

Lượng đơn hàng vượt mục tiêu dự kiến cho cả năm tài chính 2026 cho thấy sự trở lại của dòng SUV địa hình lâu năm đang nhận được sự quan tâm lớn. Mitsubishi được cho là đang xem xét tăng sản lượng tại nhà máy ở Thái Lan nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường.

Tại Australia, Pajero mới ghi nhận hơn 3.000 lượt đăng ký mua trong tuần đầu tiên sau khi ra mắt, dù khách hàng chưa có cơ hội trải nghiệm lái thử. Những con số này phản ánh sức hút ban đầu của mẫu xe, dù lượng đăng ký quan tâm và đơn đặt hàng thực tế vẫn là những chỉ số khác nhau.

Trong khi đó, Thái Lan trở thành thị trường đầu tiên mở bán chính thức Pajero thế hệ mới. Việc sản xuất tại quốc gia Đông Nam Á này cũng tạo điều kiện để Mitsubishi triển khai kế hoạch phân phối xe ra nhiều thị trường trên thế giới.

Với mức giá quy đổi khoảng 1,15-1,54 tỷ đồng, Pajero mới có cơ sở để trở thành đối thủ đáng chú ý trong phân khúc SUV khung gầm rời. Tuy nhiên, giá bán tại Thái Lan không thể dùng làm căn cứ trực tiếp để dự đoán giá xe tại Việt Nam, bởi còn phụ thuộc vào chính sách phân phối, thuế và cấu hình trang bị của từng thị trường.

Xe được trang bị màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn, hệ thống âm thanh Yamaha.

Theo thông tin công bố tại Thái Lan, Mitsubishi Pajero thế hệ mới có 3 phiên bản với mức giá cho phiên bản Pajero 2.4 GLS 2WD là 1,499 triệu baht và bản Pajero 2.4 Super Exceed 4WD là 1,999 triệu baht