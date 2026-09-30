Volkswagen ra mắt xe điện cao cấp ID. Unyx 09

Volkswagen ID. Unyx 09 là mẫu coupe 4 cửa thuần điện cỡ lớn, sở hữu công suất tối đa 496 mã lực, hệ dẫn động 4 bánh cùng loạt công nghệ hỗ trợ lái dựa trên AI. Volkswagen vừa bổ sung ID. Unyx 09 vào dòng sản phẩm điện cao cấp. Mẫu xe được định vị ở phân khúc coupe 4 cửa thuần điện cỡ lớn, từng xuất hiện tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 trước khi bước vào giai đoạn thương mại hóa.

Xe có giá từ 199.900-249.900 Nhân dân tệ (tương đương 773 - 966 triệu đồng). ID. Unyx 09 sở hữu kiểu dáng fastback với phần mui kéo dài và đuôi xe vuốt thấp, tạo diện mạo thể thao thay vì phong cách SUV truyền thống.

Volkswagen ID. Unyx 09 là mẫu coupe 4 cửa thuần điện cỡ lớn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509-1.526 mm, chiều dài cơ sở 3.030 mm. Mẫu xe được trang bị bộ mâm 21 inch tiêu chuẩn kết hợp cùm phanh Brembo. Phía trước nổi bật với hệ thống đèn pha ma trận DLP độ phân giải cao. Cụm LED tương tác có khả năng tạo vùng chiếu sáng trên mặt đường, đồng thời hiển thị các vạch dẫn hướng và phạm vi chiều rộng của xe khi di chuyển ban đêm.

Khoang lái của ID. Unyx 09 được thiết kế theo hướng số hóa cao. Đáng chú ý là hệ thống AR-HUD với vùng hiển thị tương đương 85 inch, đi cùng bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình trung tâm đặt nổi trên táp-lô. Màn hình trung tâm tích hợp trợ lý AI, trong khi cụm điều khiển giữa hai ghế được tối giản, bổ sung sạc điện thoại không dây và hộc để cốc thiết kế ẩn.

Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.081 x 1.980 x 1.509-1.526 mm.

Công nghệ đáng chú ý nhất trên ID. Unyx 09 nằm ở hệ thống hỗ trợ lái thông minh VLA. Hệ thống sử dụng mô hình AI quy mô lớn kết hợp chip Turing có khả năng xử lý 750 TOPS. Xe sở hữu cụm cảm biến gồm 26 thành phần phần cứng, phục vụ các chức năng hỗ trợ lái trên đường cao tốc, trong đô thị và đỗ xe tự động.

Volkswagen cho biết hệ thống đỗ xe sử dụng mô hình AI đầu-cuối, cho phép xử lý toàn bộ chuỗi thao tác thay vì chia nhỏ thành từng chức năng riêng biệt. Volkswagen cung cấp ID. Unyx 09 với hai cấu hình hệ truyền động. Bản tiêu chuẩn sử dụng một mô-tơ điện đặt ở cầu sau, công suất 308 mã lực. Phiên bản cao cấp bổ sung mô-tơ phía trước, tạo thành hệ dẫn động 4 bánh và nâng tổng công suất lên 496 mã lực.

Cả hai phiên bản đều sử dụng pin LFP dung lượng 91,963 kWh do CATL cung cấp. Xe được trang bị hệ thống treo khí nén hai buồng của Continental và công nghệ sạc 5C. Tốc độ tối đa được công bố ở mức 200 km/h, trong khi khối lượng không tải là 2.307 kg.

Với kích thước lớn, kiểu dáng fastback và hệ truyền động điện công suất cao, ID. Unyx 09 cho thấy Volkswagen đang mở rộng dòng xe điện ID sang nhóm sản phẩm thiên về hiệu năng, công nghệ và trải nghiệm cao cấp hơn.