Mẫu xe điện VinFast VF 5 mới lộ bảng thông số kỹ thuật

VinFast VF 5 thế hệ mới vừa hé lộ nhiều thông tin đáng chú ý thông qua bộ tài liệu kỹ thuật mang tên “VF 5 New Platform 2026” đang lan truyền trên mạng xã hội. Mẫu SUV điện cỡ nhỏ được cho là sẽ thay đổi đáng kể về thiết kế nội thất, bổ sung phanh đỗ điện tử và chuyển cần số lên phía sau vô-lăng.

Đáng chú ý, công suất động cơ giảm so với phiên bản hiện hành, trong khi mô-men xoắn lại tăng lên. Cần lưu ý, đây mới là thông tin từ tài liệu rò rỉ, chưa được VinFast xác nhận chính thức. Thời điểm ra mắt, giá bán và các thông số vận hành cuối cùng của xe vẫn chưa được công bố.

VinFast VF 5 thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.587 mm.

Theo tài liệu được chia sẻ, VinFast VF 5 thế hệ mới có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.987 x 1.772 x 1.587 mm, chiều dài cơ sở 2.513 mm và khoảng sáng gầm 170 mm. So với phiên bản đang bán, mẫu xe mới dài hơn 20 mm, rộng hơn 49 mm và cao hơn 9 mm. Những thay đổi này có thể giúp ngoại hình xe trông bề thế hơn, đồng thời tạo thêm dư địa cải thiện không gian sử dụng.

Phần đầu xe được thiết kế lại với cụm đèn chiếu sáng chính chuyển xuống hai góc cản trước, tách biệt với dải trang trí nằm ngang ôm lấy logo chữ V ở trung tâm. Cản trước tạo hình vuông vức hơn, mang đến diện mạo khác biệt so với VF 5 hiện hành.

Ở phía sau, xe có cụm đèn hậu bố trí hai bên, cánh gió kéo dài trên nóc và gạt mưa kính sau. Cổng sạc tiếp tục được đặt ở khu vực phía trước bên phải thân xe. Theo tài liệu, phiên bản ECO sử dụng mâm 16 inch đi kèm lốp 195/60 R16, trong khi bản Plus được trang bị mâm 17 inch với lốp 205/55 R17.

Nội thất mới: Bỏ màn hình sau vô-lăng, chuyển cần số lên trục lái

Khoang lái là khu vực ghi nhận nhiều thay đổi đáng chú ý nhất trên VF 5 thế hệ mới. Thay vì bố trí màn hình hiển thị thông tin vận hành riêng phía sau vô-lăng như phiên bản hiện hành, mẫu xe mới được cho là tích hợp các thông tin này vào khu vực bên trái của màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi. Kích thước màn hình chưa được tiết lộ.

Vô-lăng cũng được thiết kế lại theo dạng hai chấu, vát phẳng ở cạnh trên và dưới, tích hợp các nút bấm điều khiển. Cách bố trí này hướng đến phong cách tối giản, đồng thời tạo sự đồng bộ với ngôn ngữ thiết kế trên một số mẫu xe điện khác của VinFast.

Một thay đổi đáng chú ý khác là cần số dạng núm xoay được chuyển từ bệ trung tâm lên phía sau vô-lăng. Nhờ đó, khu vực giữa hai ghế trước có thêm không gian bố trí bệ tỳ tay và các hộc chứa đồ. Xe tiếp tục có cấu hình 5 chỗ ngồi.

Ghế lái chỉnh tay 6 hướng, ghế phụ chỉnh tay 4 hướng, trong khi hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 60:40 để mở rộng khoang hành lý. Những điều chỉnh này tập trung vào tính thực dụng trong cabin, đặc biệt với một mẫu xe thường được sử dụng để đi lại hàng ngày trong đô thị.

Phanh tay cơ được thay bằng phanh đỗ điện tử

Theo tài liệu rò rỉ, VF 5 thế hệ mới tiếp tục sử dụng hệ thống treo trước MacPherson độc lập và treo sau dạng dầm xoắn. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thông gió phía trước và phanh đĩa phía sau. Điểm thay đổi đáng chú ý là phanh đỗ điện tử thay cho phanh tay cơ trên phiên bản hiện hành. Trang bị này có thể giúp khu vực điều khiển trung tâm gọn gàng hơn, đồng thời mang lại thao tác sử dụng thuận tiện.

Đây là nâng cấp đáng quan tâm trong bối cảnh VF 5 hướng đến nhóm khách hàng đô thị, người mua ô tô lần đầu và những người cần một phương tiện có kích thước nhỏ gọn. Tuy nhiên, các thông tin hiện có chưa đủ để kết luận toàn bộ trang bị an toàn hoặc hệ thống hỗ trợ lái trên phiên bản mới sẽ được nâng cấp ra sao.

Thông số hệ truyền động là một trong những điểm gây chú ý nhất trên VF 5 thế hệ mới. Theo sơ đồ kỹ thuật được chia sẻ, xe tiếp tục sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước, dẫn động cầu trước và bộ pin LFP có dung lượng khả dụng 37,23 kWh. Xe hỗ trợ sạc AC và DC thông qua cổng sạc chuẩn CCS2. Mô-tơ điện được cho là có công suất tối đa 72 kW, tương đương khoảng 97 mã lực, cùng mô-men xoắn cực đại 180 Nm.

Để dễ hình dung, thông số giữa hai phiên bản được cho là như sau:

Thông số VF 5 hiện hành VF 5 thế hệ mới (dự kiến) Công suất tối đa 100 kW (134 mã lực) 72 kW (97 mã lực) Mô-men xoắn cực đại 135 Nm 180 Nm Pin khả dụng 37,23 kWh 37,23 kWh Hệ dẫn động Cầu trước Cầu trước

Nguồn: Thông số VF 5 hiện hành và tài liệu kỹ thuật rò rỉ được các trang tin ô tô đăng tải.

Nếu các thông số trên chính xác, công suất động cơ giảm khoảng 28% so với phiên bản hiện hành, trong khi mô-men xoắn tăng 45 Nm, tương đương khoảng 33%. Sự thay đổi này đặt ra câu hỏi về định hướng vận hành của mẫu xe mới.

Công suất ảnh hưởng đến khả năng duy trì sức kéo ở các dải tốc độ khác nhau, trong khi mô-men xoắn liên quan đến lực kéo tại trục mô-tơ. Với xe điện, khả năng tăng tốc thực tế còn phụ thuộc vào đặc tính mô-tơ, hệ thống điều khiển công suất, trọng lượng xe và cách phân phối lực kéo.

Do đó, chưa thể kết luận VF 5 mới sẽ tăng tốc tốt hơn hay yếu hơn chỉ dựa trên hai thông số công suất và mô-men xoắn. Các dữ liệu về khả năng tăng tốc, tốc độ tối đa và hiệu suất vận hành vẫn cần được công bố hoặc kiểm chứng thực tế.

Dung lượng pin được cho là không thay đổi cũng chưa đủ để xác định quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc. Hiệu quả sử dụng năng lượng còn phụ thuộc vào phần mềm điều khiển, trọng lượng, khí động học và điều kiện vận hành của xe.

Hiện VinFast chưa công bố chính thức thời điểm ra mắt, giá bán hay cấu hình trang bị cuối cùng của VF 5 thế hệ mới. Vì vậy, các thông tin đang lan truyền cần được xem là dữ liệu tham khảo ban đầu, thay vì thông số đã được xác nhận cho xe thương mại.

Tuy nhiên, mức độ hấp dẫn của mẫu xe sẽ còn phụ thuộc vào giá bán, phạm vi hoạt động, tốc độ sạc và các trang bị an toàn khi chính thức ra mắt. Đặc biệt, việc công suất động cơ giảm là yếu tố cần được làm rõ để người dùng có thể đánh giá chính xác khả năng vận hành so với phiên bản hiện tại.